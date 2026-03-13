Acidente deixa mulher ferida e carro incendiado na BR 262 em Domingos Martins
Um acidente envolvendo um Hyundai HB20S e um Nissan Versa deixou uma mulher ferida na tarde de quinta-feira (12), no km 41 BR 262, próximo à entrada de Campinho, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o HB20 teria invadido a contramão e pegado fogo logo após a colisão.
De acordo com os militares, o motorista do HB20 seguia em direção a Vitória quando perdeu o controle do veículo em uma curva e atingiu o outro carro, que trafegava no sentido Venda Nova do Imigrante. Após o impacto, o HB20 começou a pegar fogo na parte traseira. Os bombeiros utilizaram cerca de 500 litros de água para controlar as chamas.
Uma passageira do Nissan Versa sofreu traumatismo cranioencefálico e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levada para o hospital do município. Os demais ocupantes dos veículos não se feriram. Durante o atendimento da ocorrência, a rodovia ficou totalmente bloqueada. O tráfego foi liberado após a remoção dos veículos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).