Homem é preso por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Jaguaré

Um homem de 26 anos, identificado como Aderlan de Almeida Santos, foi preso nesta quinta-feira (30) no bairro Nova Esperança em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, por tentar matar outro após uma briga motivada por ciúmes. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um relacionamento amoroso que o suspeito manteve com a ex-namorada da vítima.
De acordo com as investigações, o homem atirou contra a vítima com a intenção de matá-la, mas não conseguiu. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação faz parte da Operação Tolerância Zero, que já resultou na prisão de 34 pessoas envolvidas em crimes violentos na região.