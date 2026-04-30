Homem é preso por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Jaguaré

Um homem de 26 anos, identificado como Aderlan de Almeida Santos, foi preso nesta quinta-feira (30) no bairro Nova Esperança em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, por tentar matar outro após uma briga motivada por ciúmes. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um relacionamento amoroso que o suspeito manteve com a ex-namorada da vítima.