Adolescente morre em acidente entre motoneta e carro em São Mateus

Um adolescente de 13 anos morreu após um acidente envolvendo a motoneta que conduzia e um Fiat Palio no km 28 da BR 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o carro colidiu de frente com a motoneta de Samuel Modesto Silva.
Conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, o adolescente morava próximo ao local do acidente. Ele teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido pelo veículo. Moradores da região relataram que havia um ônibus quebrado parado às margens da pista, o que pode ter prejudicado a visibilidade no trecho.
Uma testemunha informou que o motorista do carro permaneceu no local após a colisão, mas deixou a área depois da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.