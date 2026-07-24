Homem é preso ao agredir com socos a companheira em Vila Velha

Um homem foi assassinado dentro de casa no Assentamento 16 de Abril, zona rural de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, durante a madrugada de quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, após o crime, os suspeitos roubaram uma televisão da residência, fugiram de carro e ainda não foram localizados. A vítima não teve o nome e a idade divulgados.





A esposa da vítima relatou à Polícia Militar que o casal dormia quando foi acordado por barulhos na porta da casa, por volta das 2h. Em seguida, dois homens arrombaram o portão, invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra a porta do quarto. Quando o morador abriu a porta, foi atingido pelos tiros e morreu no local.





Ainda segundo a mulher, um dos suspeitos estava armado com uma espingarda calibre 12 e o outro com um revólver. Após o homicídio, a dupla roubou uma televisão e fugiu em um carro.





O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.