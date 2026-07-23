Casal é detido no ES com mais de 140 frascos de tirzepatida do Paraguai

Mais de 140 frascos de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, além de anabolizantes, ácido hialurônico e seringas, foram apreendidos com um casal durante uma abordagem na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (23). Os suspeitos foram presos enquanto viajavam de carro com os produtos, que haviam sido trazidos do Paraguai.





Os medicamentos estavam escondidos em malas, dentro de uma garrafa térmica e até enrolados em um edredom, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia. O material apreendido está avaliado em cerca de R$ 20 mil.





O homem e a mulher foram presos por suspeita de contrabando e de adulteração ou comercialização irregular de medicamentos. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.