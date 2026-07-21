Empresário preso por esquema com terrenos é suspeito de golpes com energia solar no ES

O advogado Lisandri Paixão Santana Lima Junior representa uma aposentada de 85 anos e uma igreja, que afirmam terem sido vítimas do empresário e de seu sócio.





A aposentada, moradora do distrito de Timbuí, em Fundão, contratou, em outubro de 2024, a instalação de um sistema de energia solar no valor de R$ 65 mil e pagou R$ 50 mil de entrada. O prazo para entrega e instalação era de 70 a 100 dias e, segundo a defesa, expirou em janeiro de 2025 sem que o serviço fosse realizado.





"A partir do momento que venceu o prazo, a empresa começou a prometer que iria fazer a instalação. Além do prejuízo do pagamento em si, há o prejuízo daquilo que deixou de ser usado", disse o advogado.





Segundo Lisandri Paixão Santana, a empresa começou a encerrar as atividades presenciais ainda no início de 2025.





"No início de 2025, havia diversas lojinhas da empresa em vários locais, como Serra, Vitória e também no interior do Estado. A principal funcionava em Venda Nova do Imigrante", afirmou.





Ainda de acordo com ele, as unidades físicas foram fechadas sob a justificativa de uma reestruturação.





"Eles simplesmente encerraram a atividade e informaram que estariam se reestruturando, mas que haveria atendimento online. De fato, continuou o atendimento online, mas esse atendimento serviu só para ganhar tempo. A gente não conseguiu identificar ninguém que tenha recebido a entrega dos produtos. O que aconteceu foi o ajuizamento de diversas ações", disse.





Entre os processos contra a VP Solar está uma ação movida por uma igreja evangélica da Serra, que afirma ter pago R$ 64.990 pela compra e instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica. Segundo a ação, o contrato foi assinado em outubro de 2024 e previa a entrega do equipamento em até 100 dias, prazo encerrado em maio de 2025 sem que o serviço fosse concluído.





A igreja afirma que tentou resolver o problema diretamente com a empresa e também por meio do Procon, mas não obteve sucesso.





Segundo o advogado Lisandri Paixão Santana, a ação cita a existência de mais de 200 processos semelhantes contra empresas do grupo VP Solar no Espírito Santo.





A igreja, que é uma entidade sem fins lucrativos, afirma que o investimento foi feito com recursos provenientes de doações de fiéis. Conforme o processo, a instalação do sistema proporcionaria uma economia de cerca de 4 mil kWh por mês, contribuindo para a manutenção das atividades da instituição.





Segundo o advogado, uma estimativa feita pela defesa dos consumidores aponta que os valores cobrados em ações de execução contra empresas ligadas a Vinicius já chegam a cerca de R$ 10 milhões. Ele afirma que, em levantamento realizado com base em registros de órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, esse montante pode ser ainda maior.





O advogado também afirmou que havia preocupação com uma possível fuga do empresário.