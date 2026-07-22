Com sabor marcante e aroma irresistível, o bolo de laranja é uma daquelas receitas clássicas que conquistam espaço na mesa do café da tarde. Versátil e fácil de preparar, ele pode ganhar diferentes versões com combinações de ingredientes que valorizam ainda mais o toque cítrico da fruta. Além disso, é uma opção prática para quem busca um doce caseiro para inovar no cardápio sem abrir mão do sabor tradicional da laranja.
A seguir, confira 5 receitas fáceis de bolo de laranja para o café da tarde!
1. Bolo de laranja com coco
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- Suco de 2 laranjas
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Coco ralado e fatias de laranja para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Acrescente o óleo e o suco de laranja e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o coco ralado e o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma redonda untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Sirva decorado com coco ralado e fatias de laranja.
2. Bolo de laranja e cenoura
Ingredientes
- 2 cenouras picadas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione o açúcar e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos ou até que o bolo esteja dourado e firme. Sirva em seguida.
3. Bolo de laranja com gotas de chocolate
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de manteiga derretida
- Raspas de 1 laranja
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 xícara de chá de gotas de chocolate
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga e bata até obter um creme claro. Acrescente o suco e as raspas de laranja e misture para incorporar. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e as gotas de chocolate e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Sirva em seguida.
4. Bolo de laranja com amêndoas
Ingredientes
Bolo
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
- 1/2 xícara de chá de suco de laranja natural
- Raspas de 2 laranjas
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
- 1/2 xícara de chá de suco de laranja
- 2 colheres de sopa de açúcar
Cobertura
- 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
Modo de preparo
Bolo
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente a manteiga derretida, o suco e as raspas de laranja, misturando bem. Adicione a farinha de trigo, a farinha de amêndoas e o sal, mexendo delicadamente até incorporar. Por último, misture o fermento. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo.
Calda
Em uma panela, coloque o suco de laranja e o açúcar e leve ao fogo baixo por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até o açúcar dissolver.
Cobertura e finalização
Retire o bolo do forno, faça pequenos furos com um palito e espalhe a calda sobre ele ainda quente. Torre rapidamente as amêndoas laminadas em uma frigideira seca em fogo médio ou no forno até dourarem levemente. Finalize o bolo com as amêndoas tostadas e espere amornar antes de servir.
5. Bolo de laranja com goiabada
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de suco de laranja
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 1/3 de xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/3 de xícara de chá de manteiga
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 xícara de chá de goiabada cortada em cubos
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o suco de laranja, o açúcar, a farinha de trigo e a manteiga e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher. Transfira a massa para uma forma com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Passe os cubos de goiabada em farinha de trigo e distribua sobre a massa, deixando que afundem naturalmente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Deixe amornar, desenforme e sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro.