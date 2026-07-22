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Gastronomia

5 receitas fáceis de bolo de laranja para o café da tarde

Aprenda a preparar diferentes versões com combinações que valorizam o sabor da fruta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 16:55

Bolo de laranja com coco (Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock)
Bolo de laranja com coco Crédito: Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock
Com sabor marcante e aroma irresistível, o bolo de laranja é uma daquelas receitas clássicas que conquistam espaço na mesa do café da tarde. Versátil e fácil de preparar, ele pode ganhar diferentes versões com combinações de ingredientes que valorizam ainda mais o toque cítrico da fruta. Além disso, é uma opção prática para quem busca um doce caseiro para inovar no cardápio sem abrir mão do sabor tradicional da laranja.
A seguir, confira 5 receitas fáceis de bolo de laranja para o café da tarde!

1. Bolo de laranja com coco

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Coco ralado e fatias de laranja para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Acrescente o óleo e o suco de laranja e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o coco ralado e o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma redonda untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Sirva decorado com coco ralado e fatias de laranja.

2. Bolo de laranja e cenoura

Ingredientes

  • 2 cenouras picadas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione o açúcar e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos ou até que o bolo esteja dourado e firme. Sirva em seguida.

3. Bolo de laranja com gotas de chocolate

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 3 colheres de sopa de manteiga derretida
  • Raspas de 1 laranja
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 xícara de chá de gotas de chocolate
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga e bata até obter um creme claro. Acrescente o suco e as raspas de laranja e misture para incorporar. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e as gotas de chocolate e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Sirva em seguida.
Bolo de laranja com amêndoas (Imagem: CTHB | Shutterstock)
Bolo de laranja com amêndoas Crédito: Imagem: CTHB | Shutterstock

4. Bolo de laranja com amêndoas

Ingredientes

Bolo
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja natural
  • Raspas de 2 laranjas
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • 2 colheres de sopa de açúcar
Cobertura
  • 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

Modo de preparo

Bolo
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente a manteiga derretida, o suco e as raspas de laranja, misturando bem. Adicione a farinha de trigo, a farinha de amêndoas e o sal, mexendo delicadamente até incorporar. Por último, misture o fermento. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo.
Calda
Em uma panela, coloque o suco de laranja e o açúcar e leve ao fogo baixo por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até o açúcar dissolver.
Cobertura e finalização
Retire o bolo do forno, faça pequenos furos com um palito e espalhe a calda sobre ele ainda quente. Torre rapidamente as amêndoas laminadas em uma frigideira seca em fogo médio ou no forno até dourarem levemente. Finalize o bolo com as amêndoas tostadas e espere amornar antes de servir.

5. Bolo de laranja com goiabada

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 1/3 de xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/3 de xícara de chá de manteiga
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 xícara de chá de goiabada cortada em cubos
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o suco de laranja, o açúcar, a farinha de trigo e a manteiga e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher. Transfira a massa para uma forma com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Passe os cubos de goiabada em farinha de trigo e distribua sobre a massa, deixando que afundem naturalmente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Deixe amornar, desenforme e sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro.

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