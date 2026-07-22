Mec Show deve reunir 330 marcas e movimentar R$ 250 milhões em negócios no ES

Com expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios e reunir mais de 330 marcas expositoras, a Mec Show, feira gratuita voltada para inovação industrial, chega à sua 19ª edição. A programação será realizada de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A organização estima que o evento receba aproximadamente 20 mil visitantes.
Integrada à ES Oil&Gas Energy, a feira atrai empresários, compradores, executivos, engenheiros e fornecedores ligados às cadeias de mineração, siderurgia, petróleo e gás, papel e celulose, logística e metalmecânica.
Segundo o diretor da Mec Show, Marcos Milaneze, a iniciativa segue expandindo o alcance, trazendo novas oportunidades de negócios no Espírito Santo.
Quem participa da feira não vem apenas visitar: vem também fazer negócios, trocar experiências e entender, na prática, para onde o mercado está caminhando
Marcos Milaneze, diretor da Mec Show
A expectativa é receber pessoas vindas de 18 estados brasileiros, além de visitantes internacionais, com comitivas confirmadas do Canadá e da Argentina.
Novidades confirmadas
Entre as novidades da edição 2026, está a Jornada VIP do Comprador. O programa levará executivos de grandes empresas para visitas técnicas a estandes antes da abertura oficial da feira, com foco em acelerar negociações durante a Rodada de Negócios.
Outra iniciativa inédita é o Hack27, uma maratona colaborativa na qual profissionais se reúnem por um curto período para criar soluções inovadoras focadas em resolver problemas específicos ou criar produtos. A dinâmica é realizada em parceria com o Base27 e o Sebrae/ES para desenvolver soluções voltadas aos desafios da indústria.
O diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha, também destacou a Ilha de Inovação, ação do evento que irá promover debates, com participação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de um balcão de patentes com trabalhos acadêmicos, startups e projetos que já estão em desenvolvimento.
É uma forma de aproximar o conhecimento das necessidades reais da indústria e transformar inovação em soluções
Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES
Além da área de exposição, a programação prevê mais de 50 horas de conteúdo, com participação de mais de 50 especialistas, executivos e pesquisadores. Os painéis abordarão temas como inteligência artificial aplicada à indústria, indústria 4.0, eficiência operacional, petróleo e gás, engenharia, inovação e competitividade.
Serviço
Mec Show 2026 | Feira da Inovação Industrial
Data: 4 a 6 de agosto de 2026
Local: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra.
Inscrições gratuitas pelo site, clicando aqui.