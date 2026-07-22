Mec Show deve reunir 330 marcas e movimentar R$ 250 milhões em negócios no ES

Com expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios e reunir mais de 330 marcas expositoras, a Mec Show, feira gratuita voltada para inovação industrial, chega à sua 19ª edição. A programação será realizada de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A organização estima que o evento receba aproximadamente 20 mil visitantes.





Integrada à ES Oil&Gas Energy, a feira atrai empresários, compradores, executivos, engenheiros e fornecedores ligados às cadeias de mineração, siderurgia, petróleo e gás, papel e celulose, logística e metalmecânica.





Segundo o diretor da Mec Show, Marcos Milaneze, a iniciativa segue expandindo o alcance, trazendo novas oportunidades de negócios no Espírito Santo.