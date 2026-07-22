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Feira da indústria

Mec Show deve reunir 330 marcas e movimentar R$ 250 milhões em negócios no ES

Evento ocorrerá de 4 a 6 de agosto, na Serra, e espera receber cerca de 20 mil visitantes

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 17:56

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

22 jul 2026 às 17:56
Mec Show deve reunir 330 marcas e movimentar R$ 250 milhões em negócios no ES
Mec Show fomenta a inovação industrial no Espírito Santo Divulgação

Com expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios e reunir mais de 330 marcas expositoras, a Mec Show, feira gratuita voltada para inovação industrial, chega à sua 19ª edição. A programação será realizada de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A organização estima que o evento receba aproximadamente 20 mil visitantes.


Integrada à ES Oil&Gas Energy, a feira atrai empresários, compradores, executivos, engenheiros e fornecedores ligados às cadeias de mineração, siderurgia, petróleo e gás, papel e celulose, logística e metalmecânica.


Segundo o diretor da Mec Show, Marcos Milaneze, a iniciativa segue expandindo o alcance, trazendo novas oportunidades de negócios no Espírito Santo.

Quem participa da feira não vem apenas visitar: vem também fazer negócios, trocar experiências e entender, na prática, para onde o mercado está caminhando

Marcos Milaneze, diretor da Mec Show

A expectativa é receber pessoas vindas de 18 estados brasileiros, além de visitantes internacionais, com comitivas confirmadas do Canadá e da Argentina. 

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Novidades confirmadas

Mec Show deve reunir 330 marcas e movimentar R$ 250 milhões em negócios no ES
 Rodada de Negócios acelera oportunidades para o mercado  Divulgação

Entre as novidades da edição 2026, está a Jornada VIP do Comprador. O programa levará executivos de grandes empresas para visitas técnicas a estandes antes da abertura oficial da feira, com foco em acelerar negociações durante a Rodada de Negócios. 


Outra iniciativa inédita é o Hack27, uma maratona colaborativa na qual profissionais se reúnem por um curto período para criar soluções inovadoras focadas em resolver problemas específicos ou criar produtos. A dinâmica é realizada em parceria com o Base27 e o Sebrae/ES para desenvolver soluções voltadas aos desafios da indústria.


O diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha, também destacou a Ilha de Inovação, ação do evento que irá promover debates, com participação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de um balcão de patentes com trabalhos acadêmicos, startups e projetos que já estão em desenvolvimento.

É uma forma de aproximar o conhecimento das necessidades reais da indústria e transformar inovação em soluções

Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES

Além da área de exposição, a programação prevê mais de 50 horas de conteúdo, com participação de mais de 50 especialistas, executivos e pesquisadores. Os painéis abordarão temas como inteligência artificial aplicada à indústria, indústria 4.0, eficiência operacional, petróleo e gás, engenharia, inovação e competitividade.

Serviço

Mec Show 2026 | Feira da Inovação Industrial

Data: 4 a 6 de agosto de 2026

Local: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra.

Inscrições gratuitas pelo site, clicando aqui.

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