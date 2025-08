Jornada tecnológica

Embarcamos no 'DeLorean' e desvendamos o futuro inovador do ES; veja vídeo

Além do carro do filme 'De Volta para o Futuro', A Gazeta experimentou a operação virtual de trem, mergulhou no fundo do mar e conheceu uma nova linha de produção da indústria 4.0; confira as tecnologias apresentadas na Mec Show

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 19:41

A Gazeta embarcou numa expedição para conhecer as inovações que estão moldando a indústria do Espírito Santo. Nessa imersão pelas novas tecnologias desenvolvidas, principalmente, pelas indústrias do Espírito Santo, pode-se descobrir que algumas possibilidades futurísticas já são implementadas em terras capixabas.>

As novidades são apresentadas na 18º Edição da Mec Show, feira de metalmecânica, que ocorre até esta quinta-feira (7), no Pavilhão de Carapina, na Serra. No evento, tem até uma versão do carro do filme 'De Volta para o Futuro' mostrando que é possível na vida real, não só na ficção, transformar o lixo em combustível.>

As tecnologias apresentadas na feira também permitem ir ao fundo do mar sem precisar mergulhar. Também possibilitam operar uma locomotiva sem a necessidade de ir até a linha do trem. Ficou curioso? Assista ao vídeo e confira as novidades.>

ES Gás e a viagem no tempo

Inspirado no filme "De Volta Para o Futuro", a ES Gás foi o destaque de interatividade na feira Crédito: Carlos Alberto Silva

Destaque da feira, a ES Gás proporcionou ao público uma verdadeira viagem no tempo. Inspirados no filme “De Volta Para o Futuro”, o estande trouxe o próprio DeLorean que, como na obra, é movido por resíduos orgânicos, gerando o biometano. Por meio de um óculos de realidade virtual entregue pelo 'próprio Dr. Emmett Brown', os visitantes podem percorrer a história da geração de biocombustível, que pretende chegar a 19 municípios e evitar a emissão de 900 mil toneladas de CO² por ano.>

>

A produção na Indústria 4.0

Senai recria a esteira de produção da Indústria 4.0 na Mec Show 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Em seguida, o Senai mostrou como funciona a esteira de produção da Indústria 4.0. Por meio de um QR Code, escolhemos a cor e o tamanho das peças, e a esteira robótica fez o resto, montando o produto de acordo com o pedido inicial. Ao final, uma câmera inteligente garantiu que o item saiu conforme o solicitado, tudo isso sem esforço humano, apenas com um toque no celular.>

Um mergulho nas plataformas da Petrobras

Petrobras recria a experiência de uma expedição robótica submarina na Mec Show 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

A expedição submarina desce até as profundezas do oceano, além da capacidade humana. Na apresentação da Petrobras, o visitante pode ter a experiência de como um robô de alta tecnologia faz as inspeções no fundo do mar. Com um braço mecânico e óculos de realidade virtual, é possível ter a sensação de estar dentro da cúpula, vendo de perto como a tecnologia garante a segurança e a precisão em operações submersas.>

Uma prévia do quem vem por aí com a Prio

Prio mostra as conexões submarinas na produção de petróleo Crédito: Carlos Alberto Silva

Com a Prio, conhecemos o Tieback, uma tecnologia pioneira que une campos de petróleo. Na feira, foi possível ver, por meio de uma maquete do projeto, a extensão dos dutos submarinos que conectam os campos que, na realidade, têm 35 quilômetros de distância.>

A visão de um maquinista da Vale

Painel interativo da Vale recria a cabine de operação do maquinista Crédito: Carlos Alberto SIlva

A última volta pelas principais interações foi no estande da Vale, onde foi possível vivenciar a rotina de um maquinista em uma das rotas reais da empresa. Com um simulador realista da cabine do operador, o público consegue passar pelo treinamento de um motorista de trem, acelerando e freando a locomotiva, uma tecnologia que aproxima teoria e prática. >

