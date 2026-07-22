Festival de churrasco na Curva da Jurema terá rock e chorinho; veja programação

Famosa churrascada criada em Cariacica, a Parrillada do Chefe fará sua estreia em Vitória no fim de semana do Dia dos Pais. O cenário escolhido é a Curva da Jurema, que receberá o evento entre os dias 7 e 9 de agosto, na Arena Evo, com shows gratuitos de Saulo Simonassi, Cadu Caruzo e Marcelo Ribeiro, entre outras atrações.





Para sua primeira edição na Capital, o evento promete três toneladas de carne preparadas em diferentes técnicas e estilos, reunindo desde cortes tradicionais até pratos típicos de diversas regiões do país.