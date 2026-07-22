Festival de churrasco na Curva da Jurema terá rock e chorinho; veja programação

Famosa churrascada criada em Cariacica, a Parrillada do Chefe fará sua estreia em Vitória no fim de semana do Dia dos Pais. O cenário escolhido é a Curva da Jurema, que receberá o evento entre os dias 7 e 9 de agosto, na Arena Evo, com shows gratuitos de Saulo Simonassi, Cadu Caruzo e Marcelo Ribeiro, entre outras atrações.
Para sua primeira edição na Capital, o evento promete três toneladas de carne preparadas em diferentes técnicas e estilos, reunindo desde cortes tradicionais até pratos típicos de diversas regiões do país.
A programação começa na sexta-feira (7) e segue até domingo (9), com muita música, cerveja artesanal, drinques e área kids. No Dia dos Pais, a programação contará ainda com sorteio de brindes e ações especiais para os homenageados da data.
Com porções a partir de R$ 30, o cardápio da Parrillada propõe uma viagem gastronômica pelo universo do churrasco, com opções como costela no fogo de chão, cordeiro, bife ancho e picanha. O festival também aposta em opções como torresmo defumado, carne de sol e peixe assado.
Programação musical:
Sexta-feira (7)
19h - Banda Metrópoles
21h - Back To The Past
Sábado (8)
14h30 - Novello
17h30 - Cadu Caruzo
21h - Rodrigo Balla
Domingo (9)
13h - Chorinho com Vinicius Herkenhoff
16h - Marcelo Ribeiro
18h30 - Saulo Simonassi
PARRILLADA DO CHEFE - 5ª EDIÇÃO
Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026
Onde: Arena Evo, Curva da Jurema. Anexo ao Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória
Atrações: shows com Saulo Simonassi, Cadu Caruzo e Rodrigo Balla; mais de 3 toneladas de carne e sabores de diferentes regiões do Brasil; cerveja artesanal Big Step, drinques e espaço kids. No domingo (9), Dia dos Pais, sorteio de brindes e ações especiais
Entrada gratuita
Mais informações: @parrilladadochefe.