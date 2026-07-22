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De torresmo a picanha

Festival de churrasco na Curva da Jurema terá rock e chorinho; veja programação

5ª edição da Parrillada do Chefe marca a estreia do evento em Vitória, com shows gratuitos no fim de semana do Dia dos Pais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 18:25

O evento terá três toneladas de carne em sua estreia na Curva da Jurema.
 Rafael Brozeguini

Famosa churrascada criada em Cariacica, a Parrillada do Chefe fará sua estreia em Vitória no fim de semana do Dia dos Pais. O cenário escolhido é a Curva da Jurema, que receberá o evento entre os dias 7 e 9 de agosto, na Arena Evo, com shows gratuitos de Saulo Simonassi, Cadu Caruzo e Marcelo Ribeiro, entre outras atrações. 


Para sua primeira edição na Capital, o evento promete três toneladas de carne preparadas em diferentes técnicas e estilos, reunindo desde cortes tradicionais até pratos típicos de diversas regiões do país.

O músico Saulo Simonassi. Foto: Vitor Jubini

A programação começa na sexta-feira (7) e segue até domingo (9), com muita música, cerveja artesanal, drinques e área kids. No Dia dos Pais, a programação contará ainda com sorteio de brindes e ações especiais para os homenageados da data.


Com porções a partir de R$ 30, o cardápio da Parrillada propõe uma viagem gastronômica pelo universo do churrasco, com opções como costela no fogo de chão, cordeiro, bife ancho e picanha. O festival também aposta em opções como torresmo defumado, carne de sol e peixe assado.

Programação musical:

Sexta-feira (7)

19h - Banda Metrópoles

21h - Back To The Past


Sábado (8)

14h30 - Novello

17h30 - Cadu Caruzo

21h - Rodrigo Balla


Domingo (9)

13h - Chorinho com Vinicius Herkenhoff

16h - Marcelo Ribeiro

18h30 - Saulo Simonassi

Cadu Caruzo, cover de Cazuza
O cantor Cadu Caruzo, cover de Cazuza. Foto: Cadu Caruzzo/Acervo

PARRILLADA DO CHEFE - 5ª EDIÇÃO

Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026

Onde: Arena Evo, Curva da Jurema. Anexo ao Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória

Atrações: shows com Saulo Simonassi, Cadu Caruzo e Rodrigo Balla; mais de 3 toneladas de carne e sabores de diferentes regiões do Brasil; cerveja artesanal Big Step, drinques e espaço kids. No domingo (9), Dia dos Pais, sorteio de brindes e ações especiais

Entrada gratuita 

Mais informações: @parrilladadochefe.

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