Churrasco será tema de festival gratuito na Serra; confira a programação

Churrasco e cerveja: uma das combinações favoritas dos capixabas será tema da segunda edição do Festival Capixaba de Inverno, que acontece de 7 a 9 de agosto, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, Serra. A gastronomia estará no centro da programação, que será um atrativo para toda a família em pleno fim de semana do Dia dos Pais.
Com entrada e shows musicais gratuitos, o evento contará com diversas estações gastronômicas em que cortes nobres de carne serão assados na brasa, com o uso de técnicas de defumação e fogo de chão.
Além do churrasco, haverá uma praça de alimentação com cardápio variado, que inclui petiscos, doces, massas, comida japonesa, caldos, crepes e várias outras especialidades. Para acompanhar os pratos, cervejarias capixabas estarão a postos com diversos estilos da bebida, e os apreciadores de vinho contarão com uma adega recheada de rótulos selecionados.
No domingo (9), Dia dos Pais, a programação começará mais cedo, às 12h30, com um almoço especial embalado por chorinho e clássicos da bossa nova ao vivo, com o Grupo 522.
Clássicos da música em vinil, com o set da Disco Voador, e sucessos do rock na voz de Dona Fran estão entre os destaques da programação musical, que contará também com uma atração infantil, Macakids, e o pagode animado de Samba Jr. e Pele Morena.
Veja a programação completa:
07/08 (sexta-feira)
17h - Abertura dos portões e DJ
18h - Disco Voador
21h - Dona Fran
23h - Encerramento
08/08 (sábado)
16h - Abertura com DJ
17h30 às 19h - Raiz Nativa
19h30 às 21h - Graciella D’ Ferraz
21h30 às 23h - Jackson Lima
23h - Encerramento
09/08 (domingo) - Especial Dia dos Pais
12h30 às 14h30 - Grupo 522 (Especial Almoço dos Pais - Chorinho e Bossa Nova)
15h às 16h - Macakids (atração infantil)
16h às 17h30 - Samba Jr.
18h às 20h - Pele Morena
20h - Encerramento
2º FESTIVAL CAPIXABA DE INVERNO - EDIÇÃO BRASA E BEER
Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026
Onde: Parque da Cidade. Rua Anchieta, S/N, Jardim Limoeiro, Serra
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalcapixabadeinverno.