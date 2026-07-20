Churrasco será tema de festival gratuito na Serra; confira a programação

Churrasco e cerveja: uma das combinações favoritas dos capixabas será tema da segunda edição do Festival Capixaba de Inverno, que acontece de 7 a 9 de agosto, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, Serra. A gastronomia estará no centro da programação, que será um atrativo para toda a família em pleno fim de semana do Dia dos Pais.





Com entrada e shows musicais gratuitos, o evento contará com diversas estações gastronômicas em que cortes nobres de carne serão assados na brasa, com o uso de técnicas de defumação e fogo de chão.





Além do churrasco, haverá uma praça de alimentação com cardápio variado, que inclui petiscos, doces, massas, comida japonesa, caldos, crepes e várias outras especialidades. Para acompanhar os pratos, cervejarias capixabas estarão a postos com diversos estilos da bebida, e os apreciadores de vinho contarão com uma adega recheada de rótulos selecionados.