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Fogo de chão e muito mais

Churrasco será tema de festival gratuito na Serra; confira a programação

Disco Voador, 522 e Dona Fran estão entre os destaques musicais do Festival Capixaba de Inverno, no Parque da Cidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 17:49

Churrasco e cerveja: uma das combinações favoritas dos capixabas será tema da segunda edição do Festival Capixaba de Inverno, que acontece de 7 a 9 de agosto, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, Serra. A gastronomia estará no centro da programação, que será um atrativo para toda a família em pleno fim de semana do Dia dos Pais. 


Com entrada e shows musicais gratuitos, o evento contará com diversas estações gastronômicas em que cortes nobres de carne serão assados na brasa, com o uso de técnicas de defumação e fogo de chão.


Além do churrasco, haverá uma praça de alimentação com cardápio variado, que inclui petiscos, doces, massas, comida japonesa, caldos, crepes e várias outras especialidades. Para acompanhar os pratos, cervejarias capixabas estarão a postos com diversos estilos da bebida, e os apreciadores de vinho contarão com uma adega recheada de rótulos selecionados.

Churrasco | parrilla
O churrasco será a grande atração gastronômica do evento. Foto:
 The Heliographer/Shutterstock

No domingo (9), Dia dos Pais, a programação começará mais cedo, às 12h30, com um almoço especial embalado por chorinho e clássicos da bossa nova ao vivo, com o Grupo 522.


Clássicos da música em vinil, com o set da Disco Voador, e sucessos do rock na voz de Dona Fran estão entre os destaques da programação musical, que contará também com uma atração infantil, Macakids, e o pagode animado de Samba Jr. e Pele Morena.

Veja a programação completa:

07/08 (sexta-feira)


17h - Abertura dos portões e DJ

18h - Disco Voador

21h - Dona Fran

23h - Encerramento


08/08 (sábado)


16h - Abertura com DJ

17h30 às 19h - Raiz Nativa

19h30 às 21h - Graciella D’ Ferraz

21h30 às 23h - Jackson Lima

23h - Encerramento


09/08 (domingo) - Especial Dia dos Pais


12h30 às 14h30 - Grupo 522 (Especial Almoço dos Pais - Chorinho e Bossa Nova)

15h às 16h - Macakids (atração infantil)

16h às 17h30 - Samba Jr.

18h às 20h - Pele Morena

20h - Encerramento

Grupo de samba 522
O grupo 522 vai se apresentar no Dia dos Pais, ao som de chorinho e bossa nova. Foto:
 Acervo/522

2º FESTIVAL CAPIXABA DE INVERNO - EDIÇÃO BRASA E BEER

Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026

Onde: Parque da Cidade. Rua Anchieta, S/N, Jardim Limoeiro, Serra

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalcapixabadeinverno.

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