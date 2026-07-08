IPA Day Brasil: festival de cervejas do estilo India Pale Ale chega ao ES

O Espírito Santo passa a integrar, pela primeira vez, o circuito nacional do IPA Day Brasil, um dos maiores festivais dedicados às cervejas do estilo India Pale Ale (IPA). Consolidado há 15 anos em São Paulo e com edições em diferentes estados, o evento desembarca em Vitória no dia 12 de setembro, no Na Vista, reunindo cervejarias capixabas e grandes nomes da produção nacional.





A proposta do evento, que chega à Capital por meio dos empresários cervejeiros Rafael Moschetta e Rodrigo Oliveira, é transformar a capital capixaba em um ponto de encontro para apreciadores de cerveja artesanal.





Ao todo, o IPA Day Vitória contará com 40 rótulos de IPA, sendo 20 deles produzidos no Espírito Santo e 20 feitos em outras regiões do país, incluindo cervejas premiadas e receitas desenvolvidas especialmente para o festival.