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IPA Day Brasil: festival de cervejas do estilo India Pale Ale chega ao ES

Realizado há 15 anos em São Paulo, circuito ganhará uma edição capixaba em setembro
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 17:43

Evento IPA Day faz sua estreia em Vitória
O evento IPA Day fará sua estreia em Vitória com 40 rótulos do estilo. Foto: Alberto Gonzaga

O Espírito Santo passa a integrar, pela primeira vez, o circuito nacional do IPA Day Brasil, um dos maiores festivais dedicados às cervejas do estilo India Pale Ale (IPA). Consolidado há 15 anos em São Paulo e com edições em diferentes estados, o evento desembarca em Vitória no dia 12 de setembro, no Na Vista, reunindo cervejarias capixabas e grandes nomes da produção nacional.


A proposta do evento, que chega à Capital por meio dos empresários cervejeiros Rafael Moschetta e Rodrigo Oliveira, é transformar a capital capixaba em um ponto de encontro para apreciadores de cerveja artesanal. 


Ao todo, o IPA Day Vitória contará com 40 rótulos de IPA, sendo 20 deles produzidos no Espírito Santo e 20 feitos em outras regiões do país, incluindo cervejas premiadas e receitas desenvolvidas especialmente para o festival.

Aromática e amarga

Conhecida pelo aroma intenso e pelo amargor marcante, a IPA se diferencia dos demais estilos cervejeiros pela maior concentração de lúpulo, ingrediente responsável por notas cítricas, florais, frutadas ou resinosas, dependendo da receita. 


O resultado é uma cerveja de personalidade, que conquistou espaço entre os consumidores e tornou-se um dos estilos mais populares da cena artesanal brasileira.


A programação do IPA Day contará com shows ao vivo, gastronomia, espaço de convivência e um ambiente pensado para reunir desde os consumidores mais experientes até os que desejam conhecer melhor o universo das IPAs. 


A edição capixaba terá como cervejaria embaixadora a Bigstep, de Vila Velha, responsável por colaborar na curadoria e na construção da identidade local do evento.

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Ingressos e copo oficial

Os ingressos, à venda na plataforma Eventiza, estão disponíveis em três modalidades e em cada uma delas dão direito a um copo de vidro colecionável e água liberada para hidratação. 


Além da Copo Cheio, que dá direito a 50 fichas para degustação de cervejas, é possível adquirir a entrada Meio Copo, com 25 fichas de degustação. A Copo Seco é destinada a quem não pretende consumir cerveja, mas deseja aproveitar os shows, a gastronomia e toda a experiência do festival.

IPA DAY VITÓRIA 

Quando: 12 de setembro de 2026

Horário: das 14h às 22h. BeerGeek a partir das 13h

Onde: Na Vista Casa de Eventos. Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435, Enseada do Suá, Vitória

Ingressos: Copo Seco - 1º Lote: R$ 59,90; Meio Copo - 1º Lote: R$ 149,90; Copo Cheio - 1º Lote: R$ 259,90

Mais informações: @ipadaybrasil.

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