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Guia Capixaba

Monte o seu roteiro: cervejarias artesanais capixabas pra você conhecer no ES!

Uma excelente pedida para o seu fim de semana

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 12:42

Publicado em 

19 nov 2022 às 12:42
cerveja artesanal
Cerveja artesanal Crédito: Aderes/Divulgação
Nesta edição do Guia Capixaba, Giovana Duarte nos leva a um passeio por cervejarias artesanais para conhecer no Espírito Santo, uma excelente pedida para o seu fim de semana. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 19-11-22
10 CERVEJARIAS ARTESANAIS PARA CONHECER NO ESPÍRITO SANTO
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • 01. Cervejaria Altezza
  • Fica em São José do Alto Viçosa e possui restaurante, o Via Olivari. Além disso possui pousada e casa para locação, e também realiza eventos particulares. O local é pet friendly. Destaco a Cerveja Tripel deles, uma cerveja de origem belga imortalizada por monges trapistas que passa por um longo período de maturação. Abre de quarta a domingo/feriados, das 10h às 16h.
  • 02. Cervejaria Grecco
  • Fica em Alto Viçosa, na estrada que vai para o Caxixe, anexo à Pousada Chalés Grecco. Possui cardápio de petiscos com produtos do agroturismo, como o Socol. Destaco Catharina Sour Pitaya e Maracujá. A cervejaria é comandada por uma mulher, a mestre cervejeira Larissa Grecco. Abre sábados das 11h às 21h e domingos das 10h às 17h.
  • 03. Cervejaria Aurora
  • Fica na localidade de Bela Aurora, anexa à Pousada e Restaurante Bela Aurora. Ambiente todo instagramável e petiscos especiais, como a Tábua Quente. Destaque para a Juicy IPA. Abre às sextas das 15h às 21h, sábados das 11h às 21h e domingos/feriados das 11h às 17h.
VARGEM ALTA
  • 04. Cervejaria Dus Grillo
  • Fica em Alto Castelinho e oferece experiência nas parreiras, com colheita de uvas. Possui pratos sazonais. Destaque para 75 Belgian Dubbel. Abre aos sábados das 10h30 às 21h e domingos/feriados das 10h30 às 18h.
DOMINGOS MARTINS
  • 05. Ronchi Beer em Pedra Azul
  • Tem uma vista privilegiada da Pedra Azul, possui área kids e é pet friendly. Destaque para a Session IPA. Abre de segunda a sábado das 11h às 00h e domingos das 11h às 22h.
  • 06. Cervejaria Barba Ruiva
  • Fica logo na entrada de Domingos Martins, após o pórtico da cidade. Possui pub com vasta programação musical e é pet friendly. Destaque para American IPA. Abre de segunda a domingo, geralmente entre 10h às 16h (horários detalhados no perfil da casa).
GRANDE VITÓRIA
  • 07. Cervejaria Speranza, em Guarapari
  • Fica na Rota da Ferradura, em Boa Esperança. Oferece pratos especiais, como o “Porco na Lata”. É pet friendly e possui área kids. Destaque para a Belgian Golden Strong. Abre de sexta a domingo das 11h às 18h.
  • 08. Else Beer, em Viana:
  • Fica em Baia Nova, e foi a primeira cervejaria artesanal do ES. Possui área kids e restaurante. Destaque para a APA. Abre aos domingos, das 11h às 17h.
  • 09. Cervejaria Trindade, em Vitória
  • Fica no bairro Monte Belo e possui delivery de chopp. Possui pub com vasta programação musical. Destaque para Double IPA Maré Brava. Abre de terça a sexta das 18h às 23h e sábados das 10h às 23h.
SANTA TERESA
  • 10. Cervejaria Três Santas
  • Fica no Circuito Caravaggio. Possui restaurante, pães de fermentação natural e área kids. Destaque para a New England IPA. Abre de quarta a domingo geralmente a partir das 10h (horários detalhados no perfil da casa).

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