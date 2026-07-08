Tottenham já tem seis reforços após briga contra o rebaixamento

Divulgação / Tottenham Hotspur

O Tottenham é o clube mais ativo desta janela de transferências entre as principais ligas da Europa. Depois de escapar do rebaixamento na Premier League apenas na última rodada, os Spurs adotaram uma postura agressiva no mercado e já anunciaram seis reforços para a próxima temporada.

O Tottenham pagou 100 milhões de libras (cerca de R$ 690 milhões na cotação atual) para tirar o meio-campista italiano Sandro Tonali do Newcastle. O meia de 26 anos também era alvo do Arsenal e do Manchester City, segundo a imprensa inglesa.

Mateus Fernandes era outro nome cobiçado no mercado da bola. A imprensa espanhola noticiou um interesse do Real Madrid no atleta após a volta de José Mourinho ao clube merengue. Os Spurs pagaram 85 milhões de libras (R$ 590 milhões) para tirar o meio-campista de 21 anos do West Ham, rebaixado na última temporada.

Zagueiro de 26 anos, Jan Paul van Hecke disputou a Copa do Mundo com a seleção holandesa, e também é reforço do Tottenham. Os Spurs pagaram 52 milhões de libras (R$ 359 milhões) ao Brighton pelo defensor. Cuti Romero e Van de Ven têm futuro incerto no clube, e a diretoria se antecipou contratando van Hecke.

O time de reforços do Tottenham não é apenas de contratações milionárias, o clube também conseguiu três jogadores que estavam livres no mercado.

A lista inclui o zagueiro argentino Marco Senesi, que estava sem contrato após passagem pelo Bournemouth. Convocado para a Copa do Mundo após o corte de Balerdi, ele chega sem custos aos Spurs.