Daniel Furlan vê eliminação do Brasil na Copa como "constrangedora"

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo também repercutiu fora das arquibancadas. Conhecido pelo humor ácido no personagem do Falha de Cobertura, o jornalista, roteirista e escritor Daniel Furlan avaliou a queda da Seleção como mais uma repetição de um roteiro que vem se tornando frequente nas últimas edições do Mundial.
Para o autor, o desempenho da Seleção ficou abaixo até das expectativas mais pessimistas que ele tinha antes do confronto. "Eu não achava que ia ser muito mais que isso, mas foi menos do que eu imaginava. Foi um pouco constrangedor a forma como os gols saíram. Tá começando a ficar esse tipo de eliminação. Acho que foi parecido com 2018, 2022, né? Um jogo em que a gente é eliminado com certa facilidade."
A declaração foi dada na noite desta segunda-feira (6), durante a sessão de autógrafos do livro Guia da Copa, realizada em uma livraria do Shopping Vitória, em sua terra natal. A obra reúne textos bem-humorados sobre a história dos Mundiais, marca registrada de Furlan desde os tempos do programa esportivo que satiriza o futebol brasileiro.
Na análise de Furlan, a diferença em relação às eliminações anteriores foi que o Brasil chegou a dar sinais de que conseguiria avançar às quartas de final. Durante boa parte da partida, a Seleção controlou as ações e criou oportunidades, mas voltou a sofrer quando foi pressionada pelo adversário.
"Dessa vez foi diferente porque a gente poderia ter feito resultado. Em 2018 não teve isso. Em 2022 até saiu na frente, mas a Croácia foi muito melhor que o Brasil no primeiro tempo. Dessa vez o Brasil, boa parte do jogo, deu indício de que ia ganhar. Mas na hora que a Noruega foi matar o jogo foi fácil. Isso que eu achei parecido. Até quando saiu o primeiro gol, a sensação foi indiferente. Está bem feio", completou.
Falha de Cobertura
Criador do Falha de Cobertura, programa que se tornou referência na internet ao misturar humor, improviso e análise esportiva ao lado de Caito Mainier, Daniel Furlan aproveitou a passagem por Vitória para lançar Guia da Copa, livro que revisita momentos marcantes da história dos Mundiais com o mesmo tom irreverente que o consagrou entre os fãs de futebol.
A eliminação diante da Noruega interrompeu mais uma tentativa do Brasil de voltar ao topo do futebol mundial e ampliou o jejum da Seleção em Copas. Para Furlan, mais do que o resultado, o que preocupa é a sensação de que as eliminações passaram a seguir um padrão difícil de ignorar.