Daniel Furlan vê eliminação do Brasil na Copa como "constrangedora"

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo também repercutiu fora das arquibancadas. Conhecido pelo humor ácido no personagem do Falha de Cobertura, o jornalista, roteirista e escritor Daniel Furlan avaliou a queda da Seleção como mais uma repetição de um roteiro que vem se tornando frequente nas últimas edições do Mundial.





Para o autor, o desempenho da Seleção ficou abaixo até das expectativas mais pessimistas que ele tinha antes do confronto. "Eu não achava que ia ser muito mais que isso, mas foi menos do que eu imaginava. Foi um pouco constrangedor a forma como os gols saíram. Tá começando a ficar esse tipo de eliminação. Acho que foi parecido com 2018, 2022, né? Um jogo em que a gente é eliminado com certa facilidade."





A declaração foi dada na noite desta segunda-feira (6), durante a sessão de autógrafos do livro Guia da Copa, realizada em uma livraria do Shopping Vitória, em sua terra natal. A obra reúne textos bem-humorados sobre a história dos Mundiais, marca registrada de Furlan desde os tempos do programa esportivo que satiriza o futebol brasileiro.



