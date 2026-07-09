Pó de café era usado para disfarçar cheiro de 45 kg de drogas no ES

Quase 40 quilos de maconha e aproximadamente cinco quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos em uma residência no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, nesta quarta-feira (8). Uma mulher de 30 anos foi detida.





A Força Tática da Polícia Militar chegou ao imóvel após receber a denúncia de que um homem de 29 anos, apontado como integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV), e outro suspeito identificado apenas como Adrian, que teria um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, utilizavam a residência para esconder entorpecentes. Segundo a corporação, o cheiro da droga era disfarçado com pó de café colocado nas caixas onde o material era armazenado.





De acordo com o tenente Gama, ao chegar ao local, os militares avistaram uma caixa de papelão com tabletes de maconha na varanda e uma mulher dentro da residência. Diante da situação, entraram no imóvel e realizaram buscas. No local, foram encontrados mais entorpecentes, entre eles 1,6 mil pinos de cocaína e dois quilos de crack em tabletes. Também foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, munições, carregadores e uma mira a laser.





“A gente estima um prejuízo para o tráfico aproximado entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. Quando questionamos, a mulher falou que esse material e a arma não pertenciam a ela, mas sim ao marido, que, juntamente a Adrian, comercializa a droga e utiliza o armamento para garantir a atividade criminosa", relatou o tenente.





Segundo a Polícia Militar, a mulher não possui antecedentes criminais. Ela afirmou que o marido tem emprego formal e que já havia pedido para que ele deixasse o tráfico e rompesse a amizade com Adrian, pois acreditava que essa relação o levou ao mundo do crime.





O advogado Weverton Serafim, responsável pela defesa da detida, afirmou em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que nenhum dos materiais apreendidos pertence à cliente. Segundo ele, ela é "uma mulher trabalhadora, que sai de casa às 6h, chega depois das 18h, é ré primária e não cometeu nenhum crime". O nome da mulher não foi divulgado.





O advogado informou ainda que tentará obter a liberação da mulher, alegando que ela é mãe de uma criança menor de idade. O marido, apontado como responsável pelo material apreendido, não estava na residência no momento da abordagem.





A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência às polícias Civil e Militar, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.





(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)