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Vila Velha

Pó de café era usado para disfarçar cheiro de 45 kg de drogas no ES

Quase 40 quilos de maconha e aproximadamente cinco quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos em uma residência no bairro Pontal das Garças

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 22:32

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jul 2026 às 22:32
Entorpecentes apreendidos em residência de Vila Velha PMES/Divulgação

Quase 40 quilos de maconha e aproximadamente cinco quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos em uma residência no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, nesta quarta-feira (8). Uma mulher de 30 anos foi detida.


A Força Tática da Polícia Militar chegou ao imóvel após receber a denúncia de que um homem de 29 anos, apontado como integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV), e outro suspeito identificado apenas como Adrian, que teria um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, utilizavam a residência para esconder entorpecentes. Segundo a corporação, o cheiro da droga era disfarçado com pó de café colocado nas caixas onde o material era armazenado.


De acordo com o tenente Gama, ao chegar ao local, os militares avistaram uma caixa de papelão com tabletes de maconha na varanda e uma mulher dentro da residência. Diante da situação, entraram no imóvel e realizaram buscas. No local, foram encontrados mais entorpecentes, entre eles 1,6 mil pinos de cocaína e dois quilos de crack em tabletes. Também foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, munições, carregadores e uma mira a laser.


“A gente estima um prejuízo para o tráfico aproximado entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. Quando questionamos, a mulher falou que esse material e a arma não pertenciam a ela, mas sim ao marido, que, juntamente a Adrian, comercializa a droga e utiliza o armamento para garantir a atividade criminosa", relatou o tenente.


Segundo a Polícia Militar, a mulher não possui antecedentes criminais. Ela afirmou que o marido tem emprego formal e que já havia pedido para que ele deixasse o tráfico e rompesse a amizade com Adrian, pois acreditava que essa relação o levou ao mundo do crime.


O advogado Weverton Serafim, responsável pela defesa da detida, afirmou em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que nenhum dos materiais apreendidos pertence à cliente. Segundo ele, ela é "uma mulher trabalhadora, que sai de casa às 6h, chega depois das 18h, é ré primária e não cometeu nenhum crime". O nome da mulher não foi divulgado.


O advogado informou ainda que tentará obter a liberação da mulher, alegando que ela é mãe de uma criança menor de idade. O marido, apontado como responsável pelo material apreendido, não estava na residência no momento da abordagem.


A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência às polícias Civil e Militar, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. 


(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

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