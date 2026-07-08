Lista da Sesp reúne 34 procurados por crimes na Grande Vitória

Uma lista com 34 procurados por crimes cometidos na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nesta quarta-feira (8). Entre eles, cinco são considerados de alta periculosidade e são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.
Serviço
Ajude a polícia
A Sesp orienta que qualquer informação que possa ajudar na localização dos suspeitos seja repassada ao Disque-Denúncia 181.
■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.