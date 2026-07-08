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Lista da Sesp reúne 34 procurados por crimes na Grande Vitória

Entre eles, cinco são considerados de alta periculosidade e são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 18:48

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

08 jul 2026 às 18:48

Uma lista com 34 procurados por crimes cometidos na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nesta quarta-feira (8). Entre eles, cinco são considerados de alta periculosidade e são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.

Serviço

Ajude a polícia

A Sesp orienta que qualquer informação que possa ajudar na localização dos suspeitos seja repassada ao Disque-Denúncia 181.


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br

■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181

■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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