Super El Niño leva TC a recomendar medidas para o Espírito Santo

Com a previsão de um Super El Niño entre agosto deste ano e fevereiro de 2027, o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) recomendou que o governo estadual e as prefeituras adotem uma série de medidas para reduzir os impactos do fenômeno climático. As orientações incluem desde a revisão dos planos de contingência e a formação de estoques de medicamentos até a poda preventiva de árvores com risco de queda.





Até o início do próximo ano, a expectativa é de estiagem prolongada, chuvas menos frequentes, porém mais intensas, e ondas de calor. Segundo o TCE-ES, o cenário exige planejamento antecipado para minimizar os impactos sobre a população e os serviços públicos.