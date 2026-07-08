ES monta força-tarefa para enfrentar o Super El Niño; veja as ações

O Espírito Santo se prepara para enfrentar os impactos do fenômeno Super El Niño, que deve provocar uma estiagem prolongada no Estado, principalmente nas regiões Norte e Noroeste.





A força-tarefa, anunciada nesta quarta-feira (8) pelo governo estadual, inclui a criação de um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), emissão de boletins diários e semanais, reforço no monitoramento e ações para garantir o abastecimento de água e prevenir incêndios em vegetação.





O planejamento foi apresentado pelo governador Ricardo Ferraço, durante coletiva de imprensa realizada na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), com a participação de diversos órgãos estaduais.





O governador Ricardo Ferraço pontuou que, embora o Estado não possa eliminar os efeitos do fenômeno, o objetivo é reduzir os impactos para a população com atitudes preventivas. Ele explicou que o mês de agosto deve concentrar as consequências mais intensas do Super El Niño. "Estaremos desdobrando mais ações para o período em que está prevista uma estiagem mais longa, que irá trazer consequências econômicas e sociais para o nosso Estado", disse.





Entre as estratégias está a criação do Centro Integrado de Comando e Controle, responsável por coordenar as ações de todos os órgãos envolvidos. O comitê terá reuniões semanais para acompanhar a evolução do cenário e toda semana será divulgado boletim informativo.



