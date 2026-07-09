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Eleições 2026

PL e Republicanos avançam em negociações para aliança no ES; nova reunião está marcada para sexta

Legendas tentam firmar entendimento sobre possíveis nomes a serem apoiados na corrida eleitoral deste ano

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 21:19

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

08 jul 2026 às 21:19

O senador Magno Malta (PL) participou, no fim da tarde desta quarta-feira (8), em Brasília, de uma reunião para avançar nas negociações de uma possível aliança entre o PL e o Republicanos no Espírito Santo para as eleições deste ano. Um novo encontro já foi marcado para continuar os alinhamentos.


O encontro, revelado por A Gazeta na terça-feira (7), reuniu o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira; o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; o senador Rogério Marinho; o presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso; a vice-presidente do PL-ES, Maguinha Malta; a presidente do PL Mulher-ES, Karla Malta; e o deputado federal Gilvan da Federal.


"A reunião foi marcada por uma conversa produtiva e importante, com alinhamentos e troca de ideias entre as lideranças. Novos encontros devem ser realizados para dar continuidade ao diálogo", afirmou o senador, em nota encaminhada à imprensa. 


Segundo fontes ouvidas pela reportagem, um dos principais pontos discutidos foi a composição da chapa para a disputa ao Senado. O PL teria defendido que Maguinha Malta seja a primeira opção do grupo na corrida pela Casa.


Nos bastidores, também foi discutida a estratégia política da eventual aliança. Para contar com o apoio do PL, o Republicanos, que trabalha com o nome do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini como pré-candidato ao governo do Estado, deverá adotar um discurso mais próximo das pautas defendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Magno Malta.


Além da composição da chapa ao Senado, a negociação também envolve o palanque para a disputa presidencial no Espírito Santo. A expectativa do PL é que uma eventual candidatura de Pazolini ao governo estadual sirva de palanque para o senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como um dos principais nomes do partido para disputar a Presidência da República.


A proposta apresentada pelo senador para que o vereador Leonardo Monjardim (Novo) fosse a segunda opção ao Senado dentro da aliança não teria avançado. Conforme interlocutores, esse espaço deverá ser negociado entre nomes do PSD e do próprio Republicanos.


As conversas terão continuidade em uma nova reunião, prevista para sexta-feira (10), em Vitória, com dirigentes estaduais e integrantes da cúpula das duas legendas.

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