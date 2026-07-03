Eleições 2026: de inaugurações a nomeações, veja o que passa a ser proibido a partir de sábado (4)

A três meses do primeiro turno das eleições de 2026, que acontecerá em 4 de outubro, uma série de restrições previstas na legislação eleitoral começa a valer a partir deste sábado (4). As regras atingem candidatos, agentes públicos, emissoras de rádio e televisão e meios de comunicação digital com o objetivo de garantir o equilíbrio da disputa e evitar o uso da máquina pública em benefício eleitoral.





Entre as principais vedações estão a proibição de publicidade institucional de órgãos públicos, de nomeações, contratações e exonerações de servidores públicos, da participação de candidatos em inaugurações de obras públicas e da veiculação de programas apresentados por pré-candidatos em emissoras de rádio e TV.





Também são proibidos atos como transferência voluntária de recursos da União aos Estados e municípios (e dos Estados aos municípios), pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito e a contratação de shows pagos com recursos públicos.





As datas foram definidas pela Resolução nº 23.760, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estabelece o calendário do pleito. Nestas eleições, serão escolhidos pela população o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. O 2º turno está marcado para o dia 25 de outubro.