Servidoras de Vitória vítimas de violência ganham direito ao sigilo de dados

De acordo com o Secretário da Controladoria Geral do Município (CGM), Denis Prates, a nova regra nasceu da necessidade de antecipar riscos e fortalecer a rede de proteção já existente.





"Vitória tem uma série de políticas de proteção à mulher e, procurando onde poderia contribuir com essa causa, identificamos que uma das possíveis fragilidades seria a divulgação da localização de trabalho dessas mulheres. Se tentarmos proteger uma servidora mudando o seu local de trabalho – algo que ela pode solicitar, inclusive pelo decreto –, a manutenção dessa informação no portal tiraria a efetividade dessas outras políticas de auxílio da prefeitura”, explica.



Para ter seus dados preservados, a servidora (ou seu representante legal) deve apresentar o pedido no Protocolo Geral do município, direcionado à Controladoria Geral, com o assunto "Solicitação de restrição de dados no Portal da Transparência". É obrigatório anexar a cópia da decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência.





Todo o trâmite é tratado com caráter de urgência e sob rigoroso sigilo, restrito apenas aos servidores responsáveis pela execução, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Após receber a solicitação, a Controladoria tem o prazo máximo de dois dias úteis para verificar a validade do documento e ocultar as informações do portal. A transparência dos gastos com a remuneração, no entanto, continua mantida.