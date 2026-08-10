Mulher Segura: ES tem 21 violações e 1ª prisão por descumprimento de medida protetiva

A primeira prisão no Programa Mulher Segura aconteceu em 23 de junho deste ano. Meses antes, em fevereiro, o agressor chegou a ser conduzido por policiais militares a uma delegacia, pois insistia em se aproximar da residência da vítima e não atendia às ligações feitas pela Central de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).





Mesmo liberado no mesmo dia dessa violação, o agressor continuou sendo observado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), ele foi monitorado de perto durante três meses, período em que foram registrados os constantes descumprimentos das determinações impostas pelo juízo, como deixar a tornozeleira desligar várias vezes e perder o sinal com a central. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal responsável pelo processo, sendo o agressor detido em 23 de junho. Ele permanece preso.