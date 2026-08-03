Os 20 anos da Lei Maria da Penha e a violência travestida de cuidados

Neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) completa 20 anos de vigência. Duas décadas que consolidaram o entendimento de que a violência doméstica não se resume ao ato físico.





O artigo 7º, inciso IV, da lei abrange a retenção, a destruição ou a subtração de bens, valores e documentos pessoais. Na rotina do Direito de Família, contudo, esse abuso ganha contornos ainda mais complexos e disfarçados.





Muitas mulheres convivem anos com práticas abusivas sem perceber a violação de seus direitos. O controle financeiro costuma ser naturalizado. O companheiro que centraliza todas as senhas, que desencoraja o crescimento profissional da esposa sob o pretexto de "cuidar de tudo" ou que exige prestação de contas de gastos mínimos do dia a dia muitas vezes não é visto como um agressor, mas como um marido administrador.





Por isso, informar é uma das principais formas de prevenção. Quanto maior o conhecimento sobre essa modalidade de violência, maiores são as chances de identificação precoce dos abusos e de acesso à orientação jurídica, à assistência especializada e às medidas de proteção previstas em lei.





Afinal, a verdade costuma se revelar quando o relacionamento racha. É no momento do divórcio ou da dissolução da união estável que o abuso travestido mostra sua face mais cruel.





Na advocacia familiarista, tornou-se frequente acolher mulheres que se deparam com fraudes societárias, ocultação de patrimônio comum e desvio de ativos. Essa fraude à partilha nada mais é do que a evolução da violência patrimonial.





O agressor utiliza as ferramentas jurídicas e financeiras para perpetuar a dominação, sabendo que a dependência econômica é a maior barreira para que a mulher rompa o ciclo de abuso e recomece.