Em edição especial, Todas Elas traz debate sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha

“46% das mulheres que saíram do ciclo de violência alegam que o empreendedorismo foi a primeira porta de saída. A possibilidade da mulher empreender, buscar rede de apoio, orientação, capacitação em finanças, em negociação, em marketing, em vendas e de estar em uma rede conectada como a rede Sebrae delas, em que as mulheres estão ali o tempo todo conversando, trocando e interagindo, é de extrema importância”, disse a

superintendente, que ainda deixou um convite: nos dias 18 e 19 de novembro, o Sebrae/ES realizará mais uma edição do Empoderadonas, evento com foco no protagonismo feminino.