Pesquisa da Rede Gazeta aponta turismo aquecido e novas oportunidades de negócios no ES

O turismo entrou definitivamente no radar de consumo dos capixabas. Pesquisa de Mercado realizada pela área de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta, entre os dias 2 e 8 de junho, com 803 entrevistados em todo o Estado, mostra que 93% dos capixabas pretendem viajar nos próximos 12 meses, sinalizando um cenário de forte aquecimento para um dos setores mais estratégicos da economia.





A novidade é que 98% dos entrevistados demonstram interesse pelo turismo capixaba, reforçando o potencial do Estado não apenas como origem de viajantes, mas também como destino competitivo. O dado sinaliza oportunidades para hotéis, restaurantes, atrativos turísticos, operadoras e empresas ligadas à cadeia do turismo.





Quando o assunto é escolha do destino, o preço segue relevante para 36% dos entrevistados. Mas a experiência completa pesa ainda mais. Para oito em cada dez pessoas, fatores como clima, atrações, cultura, contato com a natureza e gastronomia são determinantes na hora de decidir para onde viajar.





O turismo de experiência, aliás, aparece como uma das principais tendências identificadas pela pesquisa. Praia lidera os interesses dos viajantes, com 56% das citações, seguida pelo turismo histórico e cultural (41%), turismo rural (33%) e turismo de aventura (31%).





O comportamento de decisão também chama atenção. O Instagram aparece como principal fonte de inspiração e planejamento de viagens, citado por 53% dos entrevistados. Mas a mídia tradicional mantém relevância estratégica: 92% dos capixabas reconhecem a influência da TV aberta na percepção e escolha de destinos turísticos. O resultado reforça uma jornada de consumo cada vez mais híbrida, em que a televisão inspira e gera confiança, enquanto o ambiente digital aprofunda informações e impulsiona decisões.





Outro dado importante para o mercado está relacionado ao potencial de consumo. A maior parte dos viajantes pretende investir entre R$ 1 mil e R$ 4 mil por viagem, indicando uma faixa de mercado com alta recorrência e espaço para produtos, serviços e experiências que agreguem valor e aumentem o ticket médio.





A percepção sobre a infraestrutura turística do Espírito Santo também é positiva. Mais de 70% dos entrevistados classificam gastronomia, hospedagem e opções de lazer entre "bom" e "ótimo", evidenciando um patrimônio reputacional que pode ser ainda mais explorado pelo setor.





Confira a pesquisa completa sobre o mercado de turismo 2026 no final da matéria.