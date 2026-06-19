AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mercado

Pesquisa da Rede Gazeta aponta turismo aquecido e novas oportunidades de negócios no ES

Levantamento com 803 capixabas mostra que 93% pretendem viajar nos próximos 12 meses, reforçando o potencial econômico do setor e a força do Espírito Santo como destino turístico

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 18:55

Públicado em 

19 jun 2026 às 18:55
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

As praias capixabas são um dos principais atrativos para turistas no Estado.
A praia lidera os interesses dos viajantes, com 56% das citações, seguida pelo turismo histórico e cultural (41%), turismo rural (33%) e turismo de aventura (31%) Crédito: Secretaria de Estado do Turismo (Setur) - Sagrilo

O turismo entrou definitivamente no radar de consumo dos capixabas. Pesquisa de Mercado realizada pela área de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta, entre os dias 2 e 8 de junho, com 803 entrevistados em todo o Estado, mostra que 93% dos capixabas pretendem viajar nos próximos 12 meses, sinalizando um cenário de forte aquecimento para um dos setores mais estratégicos da economia.


A novidade é que 98% dos entrevistados demonstram interesse pelo turismo capixaba, reforçando o potencial do Estado não apenas como origem de viajantes, mas também como destino competitivo. O dado sinaliza oportunidades para hotéis, restaurantes, atrativos turísticos, operadoras e empresas ligadas à cadeia do turismo.


Quando o assunto é escolha do destino, o preço segue relevante para 36% dos entrevistados. Mas a experiência completa pesa ainda mais. Para oito em cada dez pessoas, fatores como clima, atrações, cultura, contato com a natureza e gastronomia são determinantes na hora de decidir para onde viajar.


O turismo de experiência, aliás, aparece como uma das principais tendências identificadas pela pesquisa. Praia lidera os interesses dos viajantes, com 56% das citações, seguida pelo turismo histórico e cultural (41%), turismo rural (33%) e turismo de aventura (31%).


O comportamento de decisão também chama atenção. O Instagram aparece como principal fonte de inspiração e planejamento de viagens, citado por 53% dos entrevistados. Mas a mídia tradicional mantém relevância estratégica: 92% dos capixabas reconhecem a influência da TV aberta na percepção e escolha de destinos turísticos. O resultado reforça uma jornada de consumo cada vez mais híbrida, em que a televisão inspira e gera confiança, enquanto o ambiente digital aprofunda informações e impulsiona decisões.


Outro dado importante para o mercado está relacionado ao potencial de consumo. A maior parte dos viajantes pretende investir entre R$ 1 mil e R$ 4 mil por viagem, indicando uma faixa de mercado com alta recorrência e espaço para produtos, serviços e experiências que agreguem valor e aumentem o ticket médio.


A percepção sobre a infraestrutura turística do Espírito Santo também é positiva. Mais de 70% dos entrevistados classificam gastronomia, hospedagem e opções de lazer entre "bom" e "ótimo", evidenciando um patrimônio reputacional que pode ser ainda mais explorado pelo setor. 


Confira a pesquisa completa sobre o mercado de turismo 2026 no final da matéria.


Pesquisa que ajuda a enxergar tendências

Por trás dos números está um trabalho que muitas vezes acontece longe dos holofotes, mas que se tornou uma importante ferramenta para empresas e anunciantes. A área de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta realiza ao longo do ano levantamentos sobre comportamento do consumidor, varejo, turismo, datas comemorativas e hábitos de mídia, produzindo informações que ajudam o mercado a identificar tendências e oportunidades de negócios.

As pesquisas da Rede Gazeta são ferramentas estratégicas para compreender o perfil e os hábitos de consumo dos capixabas. Muitas vezes, os resultados revelam oportunidades relevantes para marcas e anunciantes, indicando caminhos para ações de comunicação mais eficientes e alinhadas aos interesses do consumidor. São informações que ajudam o mercado a tomar decisões com mais segurança e embasamento.

Inayara Soares, analista de Pesquisa de Mercado da Rede Gazeta

Inayara Soares da Silva, Analista de Pesquisa de Mercado
Inayara Soares da Silva, Analista de Pesquisa de Mercado Crédito: Rede Gazeta/InayaraSoares

Os estudos ficam disponíveis para consulta no portal de negócios da empresa, reunindo dados e análises que servem de apoio para o planejamento de campanhas, produtos e estratégias comerciais. Um ativo cada vez mais valioso em um mercado onde conhecer o consumidor faz toda a diferença.


Pesquisa Mercado de Turismo 2026


[Expansão]

Com a presença de Zico, Sicoob leva cooperativismo financeiro a Paraty e amplia presença fora do Estado

Com a presença de Zico, Sicoob leva cooperativismo financeiro a Paraty e amplia presença fora do Estado
O  diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina; Zico, o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado, e parte do time do Sicoob
 Divulgação


O cooperativismo financeiro acaba de ganhar espaço em um dos principais destinos turísticos do país. O Sicoob inaugurou nesta semana sua primeira agência em Paraty (RJ), marcando a chegada da primeira cooperativa financeira da cidade e reforçando o movimento de expansão da instituição para regiões estratégicas fora do Espírito Santo.


A inauguração reuniu lideranças do sistema cooperativista e teve um convidado especial: o ex-jogador Zico, cooperado da instituição, que participou da cerimônia, tirou fotos com moradores e autografou camisas e bolas de futebol, atraindo a atenção do público local.


A nova unidade foi aberta pelo Sicoob Credirochas em uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente pelo turismo, patrimônio histórico e vocação empreendedora. A expectativa é fortalecer o acesso de empresários, comerciantes, prestadores de serviços e profissionais ligados ao setor turístico a soluções financeiras, crédito e investimentos.


"Estamos muito felizes em inaugurar nossa agência em Paraty. É uma cidade encantadora, com forte vocação para o turismo, para o empreendedorismo e para os negócios locais. Acreditamos muito no potencial da região e chegamos com o propósito de construir uma relação próxima com a comunidade, oferecendo soluções financeiras e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município", destacou o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado.


Para Zico, a chegada da cooperativa pode representar um impulso importante para a economia local. "Tenho acompanhado o trabalho do Sicoob há mais de um ano e visto de perto o que a cooperativa vem realizando em diferentes regiões do Brasil. Acredito que em Paraty não será diferente. A cidade tem muito potencial e essa chegada pode contribuir para gerar bons resultados para a comunidade", afirmou.


Além de serviços como conta corrente, crédito, investimentos, seguros, previdência e consórcios, a cooperativa também pretende ampliar sua atuação social na região. Apenas em 2025, o Sicoob Credirochas investiu quase R$ 1 milhão em projetos de responsabilidade social, beneficiando mais de 31 mil pessoas em 21 municípios por meio de iniciativas ligadas à educação financeira, empreendedorismo, cooperativismo e desenvolvimento comunitário.


"Queremos estar cada vez mais próximos da comunidade, cumprindo nossa vocação como instituição de território, apoiando o desenvolvimento local e contribuindo para a realização de bons negócios", afirmou o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.


Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

Tópicos Relacionados

Turismo no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional
Torta banoffee
Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar
Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua
BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados