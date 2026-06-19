Pesquisa da Rede Gazeta aponta turismo aquecido e novas oportunidades de negócios no ES

O turismo entrou definitivamente no radar de consumo dos capixabas. Pesquisa de Mercado realizada pela área de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta, entre os dias 2 e 8 de junho, com 803 entrevistados em todo o Estado, mostra que 93% dos capixabas pretendem viajar nos próximos 12 meses, sinalizando um cenário de forte aquecimento para um dos setores mais estratégicos da economia.
A novidade é que 98% dos entrevistados demonstram interesse pelo turismo capixaba, reforçando o potencial do Estado não apenas como origem de viajantes, mas também como destino competitivo. O dado sinaliza oportunidades para hotéis, restaurantes, atrativos turísticos, operadoras e empresas ligadas à cadeia do turismo.
Quando o assunto é escolha do destino, o preço segue relevante para 36% dos entrevistados. Mas a experiência completa pesa ainda mais. Para oito em cada dez pessoas, fatores como clima, atrações, cultura, contato com a natureza e gastronomia são determinantes na hora de decidir para onde viajar.
O turismo de experiência, aliás, aparece como uma das principais tendências identificadas pela pesquisa. Praia lidera os interesses dos viajantes, com 56% das citações, seguida pelo turismo histórico e cultural (41%), turismo rural (33%) e turismo de aventura (31%).
O comportamento de decisão também chama atenção. O Instagram aparece como principal fonte de inspiração e planejamento de viagens, citado por 53% dos entrevistados. Mas a mídia tradicional mantém relevância estratégica: 92% dos capixabas reconhecem a influência da TV aberta na percepção e escolha de destinos turísticos. O resultado reforça uma jornada de consumo cada vez mais híbrida, em que a televisão inspira e gera confiança, enquanto o ambiente digital aprofunda informações e impulsiona decisões.
Outro dado importante para o mercado está relacionado ao potencial de consumo. A maior parte dos viajantes pretende investir entre R$ 1 mil e R$ 4 mil por viagem, indicando uma faixa de mercado com alta recorrência e espaço para produtos, serviços e experiências que agreguem valor e aumentem o ticket médio.
A percepção sobre a infraestrutura turística do Espírito Santo também é positiva. Mais de 70% dos entrevistados classificam gastronomia, hospedagem e opções de lazer entre "bom" e "ótimo", evidenciando um patrimônio reputacional que pode ser ainda mais explorado pelo setor.
Confira a pesquisa completa sobre o mercado de turismo 2026 no final da matéria.
Pesquisa que ajuda a enxergar tendências
Por trás dos números está um trabalho que muitas vezes acontece longe dos holofotes, mas que se tornou uma importante ferramenta para empresas e anunciantes. A área de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta realiza ao longo do ano levantamentos sobre comportamento do consumidor, varejo, turismo, datas comemorativas e hábitos de mídia, produzindo informações que ajudam o mercado a identificar tendências e oportunidades de negócios.
As pesquisas da Rede Gazeta são ferramentas estratégicas para compreender o perfil e os hábitos de consumo dos capixabas. Muitas vezes, os resultados revelam oportunidades relevantes para marcas e anunciantes, indicando caminhos para ações de comunicação mais eficientes e alinhadas aos interesses do consumidor. São informações que ajudam o mercado a tomar decisões com mais segurança e embasamento.
Inayara Soares, analista de Pesquisa de Mercado da Rede Gazeta
Os estudos ficam disponíveis para consulta no portal de negócios da empresa, reunindo dados e análises que servem de apoio para o planejamento de campanhas, produtos e estratégias comerciais. Um ativo cada vez mais valioso em um mercado onde conhecer o consumidor faz toda a diferença.
[Expansão]
Com a presença de Zico, Sicoob leva cooperativismo financeiro a Paraty e amplia presença fora do Estado
O cooperativismo financeiro acaba de ganhar espaço em um dos principais destinos turísticos do país. O Sicoob inaugurou nesta semana sua primeira agência em Paraty (RJ), marcando a chegada da primeira cooperativa financeira da cidade e reforçando o movimento de expansão da instituição para regiões estratégicas fora do Espírito Santo.
A inauguração reuniu lideranças do sistema cooperativista e teve um convidado especial: o ex-jogador Zico, cooperado da instituição, que participou da cerimônia, tirou fotos com moradores e autografou camisas e bolas de futebol, atraindo a atenção do público local.
A nova unidade foi aberta pelo Sicoob Credirochas em uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente pelo turismo, patrimônio histórico e vocação empreendedora. A expectativa é fortalecer o acesso de empresários, comerciantes, prestadores de serviços e profissionais ligados ao setor turístico a soluções financeiras, crédito e investimentos.
"Estamos muito felizes em inaugurar nossa agência em Paraty. É uma cidade encantadora, com forte vocação para o turismo, para o empreendedorismo e para os negócios locais. Acreditamos muito no potencial da região e chegamos com o propósito de construir uma relação próxima com a comunidade, oferecendo soluções financeiras e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município", destacou o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado.
Para Zico, a chegada da cooperativa pode representar um impulso importante para a economia local. "Tenho acompanhado o trabalho do Sicoob há mais de um ano e visto de perto o que a cooperativa vem realizando em diferentes regiões do Brasil. Acredito que em Paraty não será diferente. A cidade tem muito potencial e essa chegada pode contribuir para gerar bons resultados para a comunidade", afirmou.
Além de serviços como conta corrente, crédito, investimentos, seguros, previdência e consórcios, a cooperativa também pretende ampliar sua atuação social na região. Apenas em 2025, o Sicoob Credirochas investiu quase R$ 1 milhão em projetos de responsabilidade social, beneficiando mais de 31 mil pessoas em 21 municípios por meio de iniciativas ligadas à educação financeira, empreendedorismo, cooperativismo e desenvolvimento comunitário.
"Queremos estar cada vez mais próximos da comunidade, cumprindo nossa vocação como instituição de território, apoiando o desenvolvimento local e contribuindo para a realização de bons negócios", afirmou o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.