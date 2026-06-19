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Copa do Mundo

Estados Unidos derrotam a Austrália e garantem vaga antecipada na Copa do Mundo

Burgess, contra, e Freeman marcaram os gols da partida

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2026 às 19:36
Estados Unidos x Austrália
Reuters/Folhapress

Os Estados Unidos estão nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Diante da torcida no Seattle Field, os anfitriões venceram a Austrália por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo D, e chegaram aos seis pontos. Burgess, contra, e Freeman marcaram os gols da partida, ambos ainda no primeiro tempo. Com o resultado, os norte-americanos garantiram presença entre os dois primeiros colocados da chave e podem confirmar a liderança do grupo caso a Turquia tropece na rodada. Já a Austrália, estacionada nos três pontos, segue viva na disputa e decidirá seu futuro na última rodada.



Estados Unidos e Austrália voltam a campo às 23h (de Brasília) da próxima quinta-feira para encerrar a fase de grupos. Os donos da casa enfrentam a Turquia, em Los Angeles, enquanto os australianos medem forças com o Paraguai, em Santa Clara.


O início do confronto foi movimentado. Logo no primeiro minuto, os norte-americanos erraram na saída de bola, e Touré finalizou para defesa de Freese. Depois do susto, os Estados Unidos assumiram o controle das ações, explorando principalmente as jogadas pelos lados do campo. A superioridade foi recompensada aos 10 minutos, quando Balogun avançou em velocidade pela esquerda, invadiu a área e cruzou para Burgess desviar contra o próprio patrimônio.


Mesmo em vantagem, os anfitriões seguiram pressionando e acumularam finalizações bloqueadas dentro da área australiana. A Austrália conseguiu equilibrar as ações por alguns instantes, chegando com investidas pelas pontas, mas perdeu intensidade após a pausa para hidratação. Antes do intervalo, os norte-americanos ampliaram. Em uma cobrança de falta ensaiada, Dest finalizou, e Freeman apareceu no rebote para marcar de cabeça. O lance chegou a ser anulado pela arbitragem, mas o VAR confirmou o segundo gol dos Estados Unidos. Ainda antes do descanso, Dest exigiu a primeira grande defesa do goleiro Beach.


Na etapa final, os Estados Unidos administraram a vantagem com maior posse de bola e presença constante no campo ofensivo. A primeira oportunidade surgiu em um contra-ataque puxado por Adams, que encontrou Balogun. O atacante arrancou em velocidade, invadiu a área, mas foi travado por Circati no momento da finalização.


A Austrália teve sua melhor chance aos 16 minutos do segundo tempo. Irankunda liderou um rápido contra-ataque e serviu Volpato, que finalizou por cima do gol. As alterações deixaram os australianos mais presentes com a bola nos pés, mas a equipe encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em oportunidades claras. Nos minutos finais, apostou nos cruzamentos para a área, porém sem ameaçar a classificação antecipada dos anfitriões.

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