Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

A Polícia Militar evitou que um homem, suspeito de praticar atos obscenos na presença de três crianças, fosse linchado no meio da rua por populares na noite de sábado (1º), em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Para conter a confusão e controlar o tumulto, as equipes utilizaram spray de pimenta.





De acordo com a corporação, após receber as denúncias, os militares encontraram moradores revoltados tentando localizar o suspeito. Durante as buscas, o homem foi encontrado pela guarnição.





Um dos vídeos que circula nas redes sociais mostra o início de uma briga entre o suspeito e um dos moradores. Já outro registra um tumulto na rua no momento da abordagem policial.





O homem foi levado à Delegacia de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por divulgação de cena de estupro, sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).