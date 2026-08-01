Acidente entre dois carros deixa 4 feridos na Rodovia do Sol em Anchieta

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na tarde de sexta-feira (31), na ES 060 (Rodovia do Sol), na região da Praia de Guanabara, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.





De acordo com a Polícia Militar, um Volkswagen Gol seguia no sentido Anchieta -Guarapari, conduzido por um homem que transportava duas passageiras. Em determinado momento, um Toyota Corolla Cross, dirigido por outro motorista, cruzou a rodovia, provocando a colisão entre os veículos.





As quatro vítimas receberam atendimento no local. Três delas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anchieta, enquanto a quarta foi levada para um hospital em Guarapari. O estado de saúde dos feridos não foi informado.





Além da Polícia Militar, atuaram na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Resgate Municipal e da Guarda Civil Municipal de Anchieta, que prestaram o atendimento pré-hospitalar às vítimas.