Greenwashing: quando a publicidade ambiental se torna ilícita

Uma embalagem em tons de verde, uma folha no rótulo, expressões como “eco”, “natural” ou “sustentável”, muitas vezes acompanhadas de um preço superior ao de produtos semelhantes. Antes de pagar por essa promessa ambiental, uma pergunta precisa ser feita: existe comprovação concreta do benefício anunciado ou trata-se apenas de uma estratégia de convencimento do consumidor?





Esse fenômeno é conhecido como *greenwashing (*ou “maquiagem verde”) e ocorre quando empresas constroem uma imagem de responsabilidade ambiental que não corresponde às práticas efetivamente adotadas.





O problema não está na divulgação de iniciativas sustentáveis, mas na utilização de mensagens ambientais vagas, exageradas ou sem comprovação adequada, capazes de criar uma percepção equivocada no consumidor.