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Thiago Santos

Artigo de Opinião

É presidente do LIDE-ES
Thiago Santos

Espírito Santo e Portugal: uma ponte estratégica para novos negócios

Fortalecer essa relação significa criar oportunidades para empresas dos dois lados do Atlântico
Thiago Santos
É presidente do LIDE-ES

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 15:41

Publicado em 

30 jul 2026 às 15:41

As relações econômicas entre Brasil e Portugal sempre foram marcadas por laços históricos, culturais e linguísticos. Hoje, porém, essa proximidade representa muito mais do que um vínculo entre dois países. Ela cria uma oportunidade concreta para empresas que desejam crescer, ampliar mercados e estabelecer novas parcerias. 


Nesse contexto, o Espírito Santo reúne características que o colocam em uma posição privilegiada para fortalecer sua presença em Portugal e, a partir dela, ampliar sua atuação na Europa.


Recentemente, estive em Portugal e pude conhecer iniciativas ligadas à inovação, ao empreendedorismo e à atração de investimentos. O que mais chamou minha atenção foi a forma como o país articula diferentes áreas da economia em uma estratégia única de desenvolvimento. 

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Infraestrutura, tecnologia, turismo, cultura e ambiente de negócios caminham juntos, fortalecendo a competitividade e criando um cenário favorável para quem deseja investir e empreender. Essa experiência reforçou a percepção de que há espaço para aprofundarmos as conexões entre Portugal e o Espírito Santo.


Nosso Estado chega a esse momento em uma condição bastante favorável. O Espírito Santo consolidou uma posição de destaque no comércio exterior brasileiro, impulsionado por uma logística eficiente e por um dos principais complexos portuários do país. 


A localização estratégica, aliada à expansão da infraestrutura e à capacidade de movimentação de cargas, faz do Estado uma plataforma importante para empresas que buscam acessar tanto o mercado brasileiro quanto o internacional.


Outro diferencial está na solidez do ambiente econômico. O equilíbrio das contas públicas e a segurança jurídica tornam o Espírito Santo um destino confiável para investidores. Em um cenário global de maior cautela, esses fatores fazem diferença e aumentam a competitividade do estado na disputa por novos empreendimentos.


As oportunidades de negócios são numerosas. O agronegócio capixaba, especialmente com os cafés, o mamão, o gengibre e a pimenta-do-reino, atende a uma demanda crescente por produtos de qualidade e com certificações reconhecidas. 

Lisboa/Portugal - Crédito - Câmara Municipal de Lisboa
Lisboa, Portugal Câmara Municipal de Lisboa

Ao mesmo tempo, setores tradicionais como rochas ornamentais, siderurgia, mineração e petróleo continuam encontrando espaço no mercado português e em outros países europeus.


A relação, no entanto, não deve ser vista apenas pelo lado das exportações. Portugal se consolidou como referência em inovação, energias renováveis e desenvolvimento tecnológico. Isso abre caminho para parcerias empresariais, projetos conjuntos e intercâmbio de conhecimento em áreas estratégicas. 


A indústria moveleira capixaba, por exemplo, pode ampliar sua presença internacional por meio de iniciativas de design, tecnologia e cooperação com empresas portuguesas.

Nesse processo, é interessante observar o trabalho realizado por instituições que aproximam empresários e investidores dos dois países. 


A internacionalização inclusive vai muito além da abertura de novos mercados: ela depende da construção de confiança, da aproximação entre instituições e da capacidade de transformar boas conexões em projetos concretos. 


O Espírito Santo reúne vocação logística, ambiente favorável aos negócios e uma economia cada vez mais diversificada. Portugal, por sua vez, oferece acesso ao mercado europeu, um ambiente inovador e muitas possibilidades de cooperação.


Fortalecer essa relação significa criar oportunidades para empresas dos dois lados do Atlântico. É um caminho que amplia investimentos, incentiva a inovação e contribui para um desenvolvimento econômico mais sólido e conectado com o cenário internacional.

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