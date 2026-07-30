Espírito Santo e Portugal: uma ponte estratégica para novos negócios

Infraestrutura, tecnologia, turismo, cultura e ambiente de negócios caminham juntos, fortalecendo a competitividade e criando um cenário favorável para quem deseja investir e empreender. Essa experiência reforçou a percepção de que há espaço para aprofundarmos as conexões entre Portugal e o Espírito Santo.





Nosso Estado chega a esse momento em uma condição bastante favorável. O Espírito Santo consolidou uma posição de destaque no comércio exterior brasileiro, impulsionado por uma logística eficiente e por um dos principais complexos portuários do país.





A localização estratégica, aliada à expansão da infraestrutura e à capacidade de movimentação de cargas, faz do Estado uma plataforma importante para empresas que buscam acessar tanto o mercado brasileiro quanto o internacional.





Outro diferencial está na solidez do ambiente econômico. O equilíbrio das contas públicas e a segurança jurídica tornam o Espírito Santo um destino confiável para investidores. Em um cenário global de maior cautela, esses fatores fazem diferença e aumentam a competitividade do estado na disputa por novos empreendimentos.





As oportunidades de negócios são numerosas. O agronegócio capixaba, especialmente com os cafés, o mamão, o gengibre e a pimenta-do-reino, atende a uma demanda crescente por produtos de qualidade e com certificações reconhecidas.