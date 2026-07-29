O que separa o Espírito Santo de 1535 a 2026

Além disso, a visão eurocentrista medieval influenciava os reinos católicos a pensar em ampliar seu espaço de dominação, haja vista que, em 1500, a Europa vivia uma revolta protestante e havia a necessidade real de ampliar seu território de domínio pelo mundo ainda desconhecido.





Contudo, a era das trevas e a posterior ascensão do Iluminismo já prenunciavam o que as Américas — ainda não descobertas por Cristóvão Colombo — seriam capazes de representar na transformação das grandes navegações e, por consequência, no que viria a ser o mundo moderno de 2025.





O Espírito Santo foi governado por Vasco Fernandes Coutinho no período colonial e, durante a Primeira República, por Alfredo Chaves e Jerônimo Monteiro. No contexto do governo de Monteiro, faz-se necessário um recorte analítico para destacar que foi durante sua gestão — impulsionada por uma ampla expansão da malha ferroviária voltada ao escoamento da produção cafeeira — que o Estado consolidou sua posição como o segundo maior produtor de café do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais, conforme registros da APES (Arquivo Público do Espírito Santo).





Ao analisar a história do Estado, é importante destacar que vários governadores pertenciam ao clã Monteiro — fossem cunhados, primos ou outros membros da família —, o que é extremamente curioso.