Incêndio no arquivo do TJES mostra que proteção de dados não é só um tema tecnológico

O incêndio que atingiu o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo não deve ser visto apenas como uma tragédia administrativa ou patrimonial. O episódio representa, sobretudo, um alerta sobre como a proteção de dados pessoais ainda é frequentemente compreendida de forma equivocada por muitos órgãos públicos brasileiros.





Quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a imagem que normalmente vem à mente é a de computadores invadidos por hackers, vazamentos de informações na internet ou ataques cibernéticos sofisticados. No entanto, a LGPD não protege apenas dados digitais. Ela protege dados pessoais, independentemente do suporte em que estejam armazenados.



