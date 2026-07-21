Arquivos públicos são tratados há décadas como "quarto do entulho"

A verdade é indigesta: há décadas os arquivos públicos são tratados como um "quarto do entulho" das administrações. Negligenciados por gestores, alocados em galpões inadequados, sem o devido controle de umidade, temperatura e prevenção de sinistros, os acervos documentais resistem ao tempo por mero acaso, até que o evento indesejado — porém previsível — aconteça.





Investimento em preservação documental não é gasto orçamentário supérfluo; é dever constitucional e garantia fundamental de acesso à informação e meio de efetivação de direitos.





Contudo, a praxe nos mostra acervos geridos à margem da técnica, sem equipes profissionais devidamente especializadas e sem os recursos necessários para a custódia segura. Importante lembrar que a nossa Ufes forma há alguns anos uma centena de arquivistas todo ano.





O episódio do TJES expõe essa ferida da pior forma. Servidores da própria casa já haviam denunciado a precariedade das instalações. Veículos de imprensa alertaram sobre a falta de proteção do acervo. Há menos de um ano A Gazeta noticiou o risco de acontecer exatamente o que vimos na última fatídica terça-feira (21). Ignorar esses avisos traz consequências irreversíveis. Perder um arquivo é apagar a história e violar o direito fundamental do cidadão à memória e à prova.