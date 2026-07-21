AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Arquivos públicos são tratados há décadas como "quarto do entulho"
Rodolfo Santos Silvestre

Artigo de Opinião

É advogado e arquivista
Rodolfo Santos Silvestre

Arquivos públicos são tratados há décadas como "quarto do entulho"

O episódio do TJES expõe essa ferida da pior forma. Servidores da própria casa já haviam denunciado a precariedade das instalações
Rodolfo Santos Silvestre
É advogado e arquivista

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 18:49

Publicado em 

21 jul 2026 às 18:49

A notícia do incêndio de grandes proporções no Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não atinge apenas a estrutura física da instituição. Ela consome, em poucas horas, milhares de folhas de história, de direitos e de cidadania.


Como advogado e arquivista, vejo essa tragédia sob um duplo e doloroso prisma. Na advocacia, vivenciamos diariamente a angústia de obter informações mantidas sob a custódia do Estado — buscas demoradas, processos extraviados e a recorrente dificuldade de acesso a documentos essenciais à efetivação de direitos. 


Na Arquivologia, enxergamos o documento não apenas como um suporte de prova jurídica, mas como vetor de preservação da memória coletiva e pilar do Estado Democrático de Direito.

Veja Também 

Incêndio de grandes proporções atinge Arquivo Geral do TJES na Serra

Incêndio em arquivo: pedido urgente de manutenção foi discutido em janeiro no TJES

Incêndio de grandes proporções atinge Arquivo Geral do TJES na Serra

'Processos mais relevantes estão preservados', afirma secretário-geral do TJES após incêndio

Cinzas do incêndio do TJ em Jardim Camburi

Cinzas de processos do TJES chegam a Jardim Camburi após incêndio em arquivo

A verdade é indigesta: há décadas os arquivos públicos são tratados como um "quarto do entulho" das administrações. Negligenciados por gestores, alocados em galpões inadequados, sem o devido controle de umidade, temperatura e prevenção de sinistros, os acervos documentais resistem ao tempo por mero acaso, até que o evento indesejado — porém previsível — aconteça.


Investimento em preservação documental não é gasto orçamentário supérfluo; é dever constitucional e garantia fundamental de acesso à informação e meio de efetivação de direitos. 


Contudo, a praxe nos mostra acervos geridos à margem da técnica, sem equipes profissionais devidamente especializadas e sem os recursos necessários para a custódia segura. Importante lembrar que a nossa Ufes forma há alguns anos uma centena de arquivistas todo ano.


O episódio do TJES expõe essa ferida da pior forma. Servidores da própria casa já haviam denunciado a precariedade das instalações. Veículos de imprensa alertaram sobre a falta de proteção do acervo. Há menos de um ano A Gazeta noticiou o risco de acontecer exatamente o que vimos na última fatídica terça-feira (21). Ignorar esses avisos traz consequências irreversíveis. Perder um arquivo é apagar a história e violar o direito fundamental do cidadão à memória e à prova.

Incêndio destrói Arquivo Geral do Ttribunal de Justiça do ES
Incêndio destrói Arquivo Geral do Ttribunal de Justiça do ES Carlos Alberto Silva

Em nota oficial, a administração do TJES ressaltou que o Arquivo contava com cobertura securitária para sinistros decorrentes de incêndio. Ocorre que apólices de seguro cobrem danos materiais e indenizam prejuízos financeiros, mas não restituem a memória nem reconstroem a prova histórica destruída. A indenização paga o prédio e os móveis, mas o patrimônio documental perdido é irrecuperável.


A nota ainda informa que o parte do acervo já estava digitalizada. Nesse caso, o problema é que a digitalização vem sendo feita pelo Judiciário sem observar a técnica arquivista e por isso não tem os atributos de autenticidade e veracidade. O que se tem é mera cópia. Talvez tenham se salvado algumas informações, mas os documentos foram de fato perdidos.

Veja Também 

Incêndio destrói Arquivo Geral do Ttribunal de Justiça do ES

Entidades lamentam incêndio que destruiu arquivo do TJES

A mensagem que ficou intacta na cozinha do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra

"Deus está neste lugar": a mensagem que resistiu ao incêndio no arquivo do TJES

Sindicato divulgou imagens que mostravam a má conservação e armazenamento dos arquivos

Incêndio em galpão do TJES ocorre 9 meses após denúncia de risco de fogo

Proteger o patrimônio documental não é uma faculdade do gestor público, mas um dever legal. A negligência na gestão dos arquivos enseja a responsabilidade direta dos gestores públicos, que devem responder omissivamente pela falta do dever de cuidado e proteção do patrimônio público e da memória da sociedade.


Que as cinzas do acervo do TJES não sirvam apenas de lamento, mas como um divisor de águas obrigatório. É hora de exigir a profissionalização da gestão documental no Poder Judiciário e em todas as esferas públicas. O documento serve ao Direito e à memória — e ambos exigem respeito.

Tópicos Relacionados

TJES Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados