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Coluna Leonel Ximenes

"Deus está neste lugar": a mensagem que resistiu ao incêndio no arquivo do TJES

Apesar da intensidade do fogo, ninguém morreu ou ficou ferido

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 15:49

Públicado em 

21 jul 2026 às 15:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A mensagem que ficou intacta na cozinha do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra
A mensagem que ficou intacta na cozinha do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra Divulgação

A cerca de 20 metros do epicentro do incêndio que destruiu o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra, a pequena e modesta cozinha do local ficou intacta. E em suas paredes, uma mensagem carregada de espiritualidade chamou a atenção de quem esteve no local, nesta terça-feira (21), para acompanhar o estrago e os trabalhos dos bombeiros: “Deus está neste lugar”.


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A proteção divina certamente garantiu que vidas fossem preservadas, apesar das intensas labaredas que consumiram milhares de papéis e processos do Judiciário capixaba, na sede do arquivo, no bairro Jardim Limoeiro. Também não houve feridos


O galpão tinha mais de 10 mil metros quadrados e abrigava documentos e processos das comarcas de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. O imóvel também funcionava como almoxarifado do Judiciário estadual e depósitos de materiais da Secretaria de Engenharia e Gestão Predial.


Além da ação do Corpo de Bombeiros, o combate ao incêndio no arquivo do TJ contou com a ajuda da Prefeitura da Serra, que cedeu um carro-pipa e uma retroescavadeira.


Segundo o TJES, O imóvel tinha cobertura de seguro para sinistros decorrentes de incêndio. “Havia videomonitoramento no local, e ainda houve reforço neste tipo de vigilância”, informou o Tribunal.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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