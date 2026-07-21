"Deus está neste lugar": a mensagem que resistiu ao incêndio no arquivo do TJES

A cerca de 20 metros do epicentro do incêndio que destruiu o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra, a pequena e modesta cozinha do local ficou intacta. E em suas paredes, uma mensagem carregada de espiritualidade chamou a atenção de quem esteve no local, nesta terça-feira (21), para acompanhar o estrago e os trabalhos dos bombeiros: “Deus está neste lugar”.





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A proteção divina certamente garantiu que vidas fossem preservadas, apesar das intensas labaredas que consumiram milhares de papéis e processos do Judiciário capixaba, na sede do arquivo, no bairro Jardim Limoeiro. Também não houve feridos





O galpão tinha mais de 10 mil metros quadrados e abrigava documentos e processos das comarcas de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. O imóvel também funcionava como almoxarifado do Judiciário estadual e depósitos de materiais da Secretaria de Engenharia e Gestão Predial.





Além da ação do Corpo de Bombeiros, o combate ao incêndio no arquivo do TJ contou com a ajuda da Prefeitura da Serra, que cedeu um carro-pipa e uma retroescavadeira.





Segundo o TJES, O imóvel tinha cobertura de seguro para sinistros decorrentes de incêndio. “Havia videomonitoramento no local, e ainda houve reforço neste tipo de vigilância”, informou o Tribunal.