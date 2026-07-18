Grupo excomungado pelo papa tem duas capelas "amigas" no ES

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), grupo ultraconservador que foi excomungado pelo papa Leão XIV por ter ordenado quatro bispos sem autorização do romano pontífice, mantém duas capelas “amigas” no Espírito Santo.





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Comandadas pelo padre Leandro Siqueira, a capela São Francisco está localizada no bairro Hélio Ferraz, na Serra, e a Santa Teresinha fica no Centro de Piúma, no litoral Sul do Estado.





O próprio sacerdote, que se identifica como amigo da Fraternidade São Pio X, já fez parte das fileiras da Igreja Católica. Nascido em Santa Teresa, padre Leandro foi frei capuchinho de 1993 a 1999. Em 2000, ingressou no seminário de Colatina e foi ordenado em 2003 por dom Décio Zandonade, em Itaguaçu.