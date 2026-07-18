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Coluna Leonel Ximenes

Grupo excomungado pelo papa tem duas capelas "amigas" no ES

Fraternidade Sacerdotal São Pio X critica decisões do Concílio Vaticano II e defende a celebração da missa exclusivamente em latim

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

18 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) consagrou, na Suíça, quatro bispos sem autorização do papa
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) consagrou, na Suíça, quatro bispos sem autorização do papa Divulgação

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), grupo ultraconservador que foi excomungado pelo papa Leão XIV por ter ordenado quatro bispos sem autorização do romano pontífice, mantém duas capelas “amigas” no Espírito Santo.


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Comandadas pelo padre Leandro Siqueira, a capela São Francisco está localizada no bairro Hélio Ferraz, na Serra, e a Santa Teresinha fica no Centro de Piúma, no litoral Sul do Estado. 


O próprio sacerdote, que se identifica como amigo da Fraternidade São Pio X, já fez parte das fileiras da Igreja Católica.  Nascido em Santa Teresa, padre Leandro foi frei capuchinho de 1993 a 1999. Em 2000, ingressou no seminário de Colatina e foi ordenado em 2003 por dom Décio Zandonade, em Itaguaçu.

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O padre Leandro exerceu várias funções pastorais na Diocese de Colatina até agosto de 2022, quando fundou o Apostolado N. Sra. do Carmo, com o propósito de atender aos fiéis ligados à tradição católica (Fraternidade São Pio X) na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo.


“Nosso objetivo é proporcionar aos fiéis um ambiente de oração, formação e santificação, com total fidelidade aos ensinamentos perenes da Igreja e a preservação da liturgia tradicional da Santa Igreja Católica no Estado do Espírito Santo”, diz o apostolado.

O QUE É A FSSPX?

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação católica tradicionalista fundada em 1970 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre. O grupo ultraconservador se opõe às reformas do Concílio Vaticano II e é conhecido por defender a celebração da missa exclusivamente em latim, o chamado rito tridentino.


Com quase 800 sacerdotes, igrejas, capelas e seminários espalhados pelo mundo, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X tem sua sede na cidade de Écône, na Suíça.


Neste local, no dia 1º de julho, a congregação religiosa considerada cismática consagrou quatro bispos sem autorização do papa, ato que motivou a excomunhão automática de todos que participaram do rito e dos membros associados à FSSPX em todo o mundo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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