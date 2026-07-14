Produtor no ES colhe abacate gigante e quase bate recorde mundial

É tão grande que pode render 17 copos de vitamina. Um produtor rural colheu, no último sábado (11), um abacate com incríveis 2,434 quilos, na localidade de Ribeirão Capixaba, em Domingos Martins. O abacatão capixaba por pouco não bateu o recorde mundial da fruta.
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O maior abacate já registrado pesou 2,55 quilos – apenas 116 gramas a mais que o fruto colhido na Região Serrana do ES. O fruto recordista mundial foi colhido pela família Pokini, no Havaí, Estados Unidos, em dezembro de 2018.
A fruta gigante acabou sendo transformada em uma enorme quantidade de guacamole, típica comida mexicana, servida para mais de 20 pessoas. A marca ficou registrada no Guinness World Records.
“Na hora eu achei que o abacate estava bem pesado, mas não imaginava que chegaria a tudo isso. Levei o fruto até uma mercearia para pesar e fiquei surpreso quando a balança marcou 2,434 quilos”, contou o sitiante Claudomir Dalcol ao portal Montanhas Capixabas. Ele afirmou ter outros grandes abacates na mesma planta.
Em conversa com a coluna, Dalcol, que tem 69 anos e é aposentado, disse que não sabe ainda o que vai fazer com a fruta. "Ela ainda está verde e deve ficar madura na semana que vem. Não sei como vou comer este abacate, mas aceito ideias e sugestões."
Dalcol, que vive na propriedade há cerca de três anos, conta que comprou o sítio já com os abacateiros plantados e que apenas cuida da área, onde também mantém uma horta.
Ao todo, a propriedade tem mais de 15 pés de abacate, que se somam aos mais de 50 dos existentes em terrenos vizinhos. Segundo ele, a safra deste ano foi pequena, mas o tamanho dos frutos compensou a pequena quantidade produzida.
Para efeito de comparação, um abacate comum costuma pesar entre 200 e 400 gramas, o que faz com que o exemplar encontrado no interior de Domingos Martins seja cerca de seis a 12 vezes mais pesado que a média.
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