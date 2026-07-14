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Coluna Leonel Ximenes

Produtor no ES colhe abacate gigante e quase bate recorde mundial

Propriedade onde foi colhida a fruta fica na Região Serrana do Espírito Santo e tem mais 15 pés da mesma espécie

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 15:37

Públicado em 

14 jul 2026 às 15:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O abacate colhido em Domingos Martins pesou 2,434 quilos
O abacate colhido em Domingos Martins pesou 2,434 quilos Claudomir Dalcol

É tão grande que pode render 17 copos de vitamina. Um produtor rural colheu, no último sábado (11),  um abacate com incríveis 2,434 quilos, na localidade de Ribeirão Capixaba, em Domingos Martins. O abacatão capixaba por pouco não bateu o recorde mundial da fruta.


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O maior abacate já registrado pesou 2,55 quilos – apenas 116 gramas a mais que o fruto colhido na Região Serrana do ES. O fruto recordista mundial foi colhido pela família Pokini, no Havaí, Estados Unidos, em dezembro de 2018. 

Claudomir Dalcol mostra o abacatão que colheu no seu sítio
Claudomir Dalcol mostra o abacatão que colheu no seu sítio Divulgação

A fruta gigante acabou sendo transformada em uma enorme quantidade de guacamole, típica comida mexicana, servida para mais de 20 pessoas. A marca ficou registrada no Guinness World Records


“Na hora eu achei que o abacate estava bem pesado, mas não imaginava que chegaria a tudo isso. Levei o fruto até uma mercearia para pesar e fiquei surpreso quando a balança marcou 2,434 quilos”, contou o sitiante Claudomir Dalcol ao portal Montanhas Capixabas. Ele afirmou ter outros grandes abacates na mesma planta.


Em conversa com a coluna, Dalcol, que tem 69 anos e é aposentado, disse que não sabe ainda o que vai fazer com a fruta. "Ela ainda está verde e deve ficar madura na semana que vem. Não sei como vou comer este abacate, mas aceito ideias e sugestões."

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 Dalcol, que vive na propriedade há cerca de três anos, conta que comprou o sítio já com os abacateiros plantados e que apenas cuida da área, onde também mantém uma horta. 


Ao todo, a propriedade tem mais de 15 pés de abacate, que se somam aos mais de 50 dos existentes em terrenos vizinhos. Segundo ele, a safra deste ano foi pequena, mas o tamanho dos frutos compensou a pequena quantidade produzida.


Para efeito de comparação, um abacate comum costuma pesar entre 200 e 400 gramas, o que faz com que o exemplar encontrado no interior de Domingos Martins seja cerca de seis a 12 vezes mais pesado que a média. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Frutas Domingos Martins Região Serrana do ES Recorde Agricultura Capixaba Agricultura familiar
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