Picolé de inhame, morangos, flores e suculentas: tudo no mesmo lugar no ES

Quem visita o Bosque das Cerejeiras, na comunidade de Redentor, distrito de Urânia, em Alfredo Chaves, descobre que a experiência vai muito além da beleza da florada. O percurso até o destino se transformou em um verdadeiro roteiro turístico, reunindo empreendimentos rurais, produtos da agricultura familiar, paisagens naturais e atrações que valorizam a cultura e a economia local.





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A partir da comunidade de São Bento de Urânia, os visitantes percorrem cerca de nove quilômetros por estrada de chão em boas condições até o Sítio Monte Rá, onde fica o bosque. O caminho foi recentemente sinalizado pela Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, facilitando o acesso e proporcionando mais segurança para quem deseja conhecer um dos cenários mais encantadores do município.