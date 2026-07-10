Picolé de inhame, morangos, flores e suculentas: tudo no mesmo lugar no ES

Quem visita o Bosque das Cerejeiras, na comunidade de Redentor, distrito de Urânia, em Alfredo Chaves, descobre que a experiência vai muito além da beleza da florada. O percurso até o destino se transformou em um verdadeiro roteiro turístico, reunindo empreendimentos rurais, produtos da agricultura familiar, paisagens naturais e atrações que valorizam a cultura e a economia local.
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A partir da comunidade de São Bento de Urânia, os visitantes percorrem cerca de nove quilômetros por estrada de chão em boas condições até o Sítio Monte Rá, onde fica o bosque. O caminho foi recentemente sinalizado pela Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, facilitando o acesso e proporcionando mais segurança para quem deseja conhecer um dos cenários mais encantadores do município.
Ao longo do trajeto, o Circuito das Cerejeiras oferece diversas paradas que tornam o passeio ainda mais especial. Entre os atrativos estão a sorveteria artesanal Frescor da Montanha, conhecida pelos sabores produzidos com ingredientes da região, incluindo o tradicional picolé de inhame; propriedades com cultivo de morangos frescos; produtores de suculentas cultivadas em estufas; além da produção artesanal de pães e bolos à base de inhame, alimento símbolo de Alfredo Chaves.
O circuito também contempla importantes pontos históricos e religiosos. Um dos destaques é a charmosa igreja construída em 1870, que preserva parte da história da colonização da região e um dos cemitérios mais antigos da região.
Próximo dali está o Monte Redentor, o ponto mais alto de Alfredo Chaves, com 1.700 metros de altitude, de onde é possível contemplar belas paisagens das montanhas capixabas.
O destino final é o Bosque das Cerejeiras, localizado no Sítio Monte Rá, que nesta época do ano encanta moradores e turistas com a delicada florada das cerejeiras. Próximo ao bosque agora existe uma cafeteria, oferecendo aos visitantes a oportunidade de apreciar cafés e produtos locais em meio à natureza.
A iniciativa integra o Circuito Turístico das Cerejeiras, criado para fortalecer o turismo rural, incentivar os empreendimentos da comunidade e proporcionar uma experiência completa aos visitantes, unindo gastronomia, agricultura familiar, cultura, história e belas paisagens em um único roteiro.
COMO CHEGAR
Visitantes da Grande Vitória: o caminho mais próximo é pela BR 262, entrada em Victor Hugo, sentido São Bento de Urânia.
Visitantes de Cachoeiro de Itapemirim e adjacências: por Vargem Alta pela ES 164, entrar próximo a igreja de Santa Bárbara, em São Paulinho de Aracê.
Visitantes de Guarapari, Anchieta e adjacências: por Alfredo Chaves pela ES 146, sede de Alfredo Chaves, via Matilde e Carolina.
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