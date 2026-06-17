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Coluna Leonel Ximenes

Turismo argentino começa a “vender” o ES e indica três cidades capixabas

Pacotes oferecidos aproveitam a baixa temporada no Espírito Santo

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

17 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Santuário Nacional São José de Anchieta está no roteiro dos argentinos Divulgação/Santuário de Anchieta

A Princípios Tour Operator, operadora de turismo que atua no mercado argentino e em outros países da América do Sul, começou a vender pacotes para o Espírito Santo, aproveitando a baixa temporada de inverno.


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Os pacotes oferecidos contemplam hotéis selecionados de Vitória, Vila Velha (que não teve seu perfil divulgado pela operadora), Guarapari e Anchieta, cidades onde o fluxo maior é no verão, por causa das suas praias.


Na descrição dos roteiros, a capital capixaba é citada pelos argentinos como um arquipélago formado por 34 ilhas que se destaca pelo seu centro histórico e prédios emblemáticos como a Capela Santa Luzia, o Teatro Carlos Gomes e a Igreja do Rosário.


Claro que a gastronomia não poderia ficar de fora: “Não se vai a Vitória sem provar o prato tradicional local, a deliciosa moqueca capixaba”, elogia a operadora com sede em Buenos Aires.


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A outra cidade que consta do pacote dos argentinos é Guarapari, com sua diversidade de praias, a presença da areia monazítica e a natureza exuberante com destaque para o Parque Estadual Paulo César Vinha.


“Guarapari oferece uma experiência de viagem inesquecível. Seu ambiente relaxado, a hospitalidade dos habitantes e suas paisagens impressionantes a transformam em um destino imperdível na costa do Brasil”, indica a Princípios Tour Operator.

Moqueca capixaba, o carro-chefe da culinária do ES, é elogiada pela operadora de turismo argentina Marcelo Moryan

A terceira opção para o mercado argentino é Anchieta, cidade onde morreu o São José de Anchieta, que tem um santuário em sua homenagem na sede do município do Sul do Espírito Santo. Além do aspecto religioso, a operadora de turismo argentino destaca a diversidade de praias da região.


 “A Praia de Castelhanos é conhecida por suas águas claras, seus quiosques simples à beira-mar e pelas opções de passeios de barco e snorkel. Mais perto do centro, a Praia Central tem águas calmas ideais para famílias, enquanto pequenas enseadas e praias vizinhas como Ubu e Parati oferecem um clima mais tranquilo e rústico.”


VISITA AO ES

A venda de pacotes turísticos no mercado argentino e em outros países da América do Sul, e que tem o Espírito Santo como destino, é resultado da visita técnica que a Princípios Tour Operator fez ao Estado, entre os dias 23 e 27 de fevereiro.


Representantes da empresa argentina visitaram hotéis e pontos turísticos de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, com o objetivo de posicionar o ES como destino competitivo no turismo internacional.


A visita dos argentinos foi uma iniciativa do Sebrae/ES, Setur-ES, Conselho Estadual de Turismo do Espírito Santo (Contures) e CET/Fecomércio, com o apoio de entidades parceiras, como a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH).


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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