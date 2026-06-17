Turismo argentino começa a “vender” o ES e indica três cidades capixabas

A Princípios Tour Operator, operadora de turismo que atua no mercado argentino e em outros países da América do Sul, começou a vender pacotes para o Espírito Santo, aproveitando a baixa temporada de inverno.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Os pacotes oferecidos contemplam hotéis selecionados de Vitória, Vila Velha (que não teve seu perfil divulgado pela operadora), Guarapari e Anchieta, cidades onde o fluxo maior é no verão, por causa das suas praias.





Na descrição dos roteiros, a capital capixaba é citada pelos argentinos como um arquipélago formado por 34 ilhas que se destaca pelo seu centro histórico e prédios emblemáticos como a Capela Santa Luzia, o Teatro Carlos Gomes e a Igreja do Rosário.





Claro que a gastronomia não poderia ficar de fora: “Não se vai a Vitória sem provar o prato tradicional local, a deliciosa moqueca capixaba”, elogia a operadora com sede em Buenos Aires.



