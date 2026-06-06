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Coluna Leonel Ximenes

Grande rede de academias abre unidade em Terra Vermelha, Vila Velha

Grupo abre sua 25ª filial em uma das regiões que mais crescem na cidade

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

06 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A filial da Wellness está localizada na Rua São Mateus, 319, em Terra Vermelha
A filial da Wellness está localizada na Rua São Mateus, 319, em Terra Vermelha Divulgação

Com um espaço de 1.400m², a Rede Wellness Club vai abrir na próxima terça-feira (9) uma unidade em Terra Vermelha, na Região 5 de Vila Velha, uma das áreas que mais crescem na cidade, reunindo bairros residenciais e balneários tradicionais, como Barra do Jucu e Ponta da Fruta.


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A unidade terá SPA, aulas coletivas, open bike, musculação e cardio, além de equipamentos de última geração, ambiente climatizado, acessibilidade, ducha aquecida, wi-fi, armários rotativos, estacionamento gratuito e vestiários climatizados.


A unidade da Região 5 funcionará de segunda a sexta-feira, das 5h às 22h, aos sábados das 8h às 14h e aos domingos das 9h às 13h. Esta é a 25ª unidade da Wellness, sendo a 22ª no Estado e a sétima em Vila Velha, que já conta com unidades na Praia da Costa, Orla de Itaparica, Orla da Praia da Costa, Ibes, Coqueiral de Itaparica e Cobilândia.


“A Região 5 é uma área em crescimento e queremos contribuir para que os moradores tenham acesso a uma experiência completa de saúde e bem-estar, sem precisar sair do bairro”, diz Leon Sayegh, diretor de Expansão da Rede Wellness Club.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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