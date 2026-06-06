Grande rede de academias abre unidade em Terra Vermelha, Vila Velha

Com um espaço de 1.400m², a Rede Wellness Club vai abrir na próxima terça-feira (9) uma unidade em Terra Vermelha, na Região 5 de Vila Velha, uma das áreas que mais crescem na cidade, reunindo bairros residenciais e balneários tradicionais, como Barra do Jucu e Ponta da Fruta.









A unidade terá SPA, aulas coletivas, open bike, musculação e cardio, além de equipamentos de última geração, ambiente climatizado, acessibilidade, ducha aquecida, wi-fi, armários rotativos, estacionamento gratuito e vestiários climatizados.





A unidade da Região 5 funcionará de segunda a sexta-feira, das 5h às 22h, aos sábados das 8h às 14h e aos domingos das 9h às 13h. Esta é a 25ª unidade da Wellness, sendo a 22ª no Estado e a sétima em Vila Velha, que já conta com unidades na Praia da Costa, Orla de Itaparica, Orla da Praia da Costa, Ibes, Coqueiral de Itaparica e Cobilândia.





“A Região 5 é uma área em crescimento e queremos contribuir para que os moradores tenham acesso a uma experiência completa de saúde e bem-estar, sem precisar sair do bairro”, diz Leon Sayegh, diretor de Expansão da Rede Wellness Club.