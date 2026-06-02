Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

O perfil institucional do Riogaleão, concessionária do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, um dos maiores e mais movimentados do país, apontou Vitória como uma cidade que oferece muitas opções aos viajantes.





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“Vitória tem tudo para surpreender no próximo roteiro: paisagens litorâneas, culinária capixaba e diferentes possibilidades de passeio nos arredores”, destaca o perfil, que elenca três motivos para alguém conhecer a capital capixaba.





Orla urbana com belas paisagens: Camburi e Curva da Jurema estão entre os cartões-postais da cidade;

Sabores que marcam a viagem: moqueca capixaba, torta capixaba e frutos do mar entram fácil no roteiro;

Ótimo ponto de partida para explorar mais: de Vitória, dá para seguir para Vila Velha, Guarapari e as montanhas capixabas.





Na postagem, Riogaleão informa que a empresa aérea Latam ampliou a frequência entre o RIOgaleão e Vitória, passando de 17 para 21 voos semanais, indicando um aumento na procura da cidade capixaba como destino de viagem.





A iniciativa da concessionária aeroportuária provocou reações favoráveis: “Nossa Vitorinha é linda, estamos te esperando aqui”, escreveu um internauta. “Vai ser um prazer receber vocês na nossa ilha linda”, reforçou outro.