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Coluna Leonel Ximenes

Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Três motivos principais foram apontados para que o viajante conheça a capital capixaba

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

02 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem do Riogaleão no Instagram
A postagem do Riogaleão no Instagram Instagram

O perfil institucional do Riogaleão, concessionária do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, um dos maiores e mais movimentados do país, apontou Vitória como uma cidade que oferece muitas opções aos viajantes. 


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“Vitória tem tudo para surpreender no próximo roteiro: paisagens litorâneas, culinária capixaba e diferentes possibilidades de passeio nos arredores”, destaca o perfil, que elenca três motivos para alguém conhecer a capital capixaba.


  •  Orla urbana com belas paisagens: Camburi e Curva da Jurema estão entre os cartões-postais da cidade;

  •  Sabores que marcam a viagem: moqueca capixaba, torta capixaba e frutos do mar entram fácil no roteiro;

  • Ótimo ponto de partida para explorar mais: de Vitória, dá para seguir para Vila Velha, Guarapari e as montanhas capixabas.


Na postagem, Riogaleão informa que a empresa aérea Latam ampliou a frequência entre o RIOgaleão e Vitória, passando de 17 para 21 voos semanais, indicando um aumento na procura da cidade capixaba como destino de viagem.


A iniciativa da concessionária aeroportuária provocou reações favoráveis: “Nossa Vitorinha é linda, estamos te esperando aqui”, escreveu um internauta. “Vai ser um prazer receber vocês na nossa ilha linda”, reforçou outro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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