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Coluna Leonel Ximenes

Tropa de elite: médica da PM capixaba conclui curso no Bope-RJ

Oficial da Polícia Militar do ES foi preparada para socorrer policiais feridos em operações

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 15:43

Públicado em 

28 mai 2026 às 15:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tenente Adriana no treinamento junto com policiais do Bope do Rio de Janeiro
Tenente Adriana no treinamento junto com policiais do Bope do Rio de Janeiro PMES

A 1º tenente médica Adriana Freire Sena tornou-se a primeira policial militar capixaba a concluir o Curso de Socorrista Operacional realizado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Bope-RJ).


Médica cirurgiã-geral da PMES, a oficial participou da capacitação entre os dias 27 de abril e 8 de maio, na capital fluminense. O curso é considerado uma das formações mais reconhecidas do país voltadas ao atendimento de policiais feridos em situações de confronto e operações especiais, com foco no Atendimento Pré-Hospitalar Tático.


Nesta quarta-feira (27), ela foi recebida pelo comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim, que elogiou a policial. “Estamos muito orgulhosos. Uma médica participando e encabeçando projetos futuros na área da saúde operacional da PMES é motivo de grande satisfação para todos nós, ressaltou o coronel Rubim. 

A tenente Adriana Sena foi recebida no Comando-Geral da PMES
A tenente Adriana Sena foi recebida no Comando-Geral da PMES PMES

EXPERIÊNCIA MARCANTE

A tenente Adriana Freire, durante o encontro no Quartel do Comando-Geral em Maruípe, falou sobre a importância da experiência e da oportunidade de representar a Polícia Militar capixaba em uma capacitação de alto nível técnico e operacional.


“Foi uma experiência extremamente enriquecedora, que me permitiu compreender ainda mais a realidade e a dor do combatente em serviço. O curso foi uma excelente oportunidade para aprimorar o atendimento prestado aos nossos policiais militares”, disse a médica, que estava acompanhada do diretor de Saúde da corporação, coronel Carlos Ricardo Goes de Almeida.


A oficial médica cirurgiã-geral integra a equipe do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo e poderá passar adiante toda essa experiência. O curso ministrado pelo Bope-RJ é conhecido pelo alto nível de exigência técnica, física e prática, além de preparar profissionais para atuar em cenários extremos, uma realidade muito comum no Rio de Janeiro. 

Essa formação aproxima o quadro de saúde da corporação da realidade enfrentada diariamente pelos policiais militares em serviço

1º tenente Adriana Freire Sena Médica da PMES, sobre o curso no Bope-RJ

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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