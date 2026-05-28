Tropa de elite: médica da PM capixaba conclui curso no Bope-RJ

A 1º tenente médica Adriana Freire Sena tornou-se a primeira policial militar capixaba a concluir o Curso de Socorrista Operacional realizado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Bope-RJ).





Médica cirurgiã-geral da PMES, a oficial participou da capacitação entre os dias 27 de abril e 8 de maio, na capital fluminense. O curso é considerado uma das formações mais reconhecidas do país voltadas ao atendimento de policiais feridos em situações de confronto e operações especiais, com foco no Atendimento Pré-Hospitalar Tático.





Nesta quarta-feira (27), ela foi recebida pelo comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim, que elogiou a policial. “Estamos muito orgulhosos. Uma médica participando e encabeçando projetos futuros na área da saúde operacional da PMES é motivo de grande satisfação para todos nós, ressaltou o coronel Rubim.