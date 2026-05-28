Tropa de elite: médica da PM capixaba conclui curso no Bope-RJ

A 1º tenente médica Adriana Freire Sena tornou-se a primeira policial militar capixaba a concluir o Curso de Socorrista Operacional realizado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Bope-RJ).
Médica cirurgiã-geral da PMES, a oficial participou da capacitação entre os dias 27 de abril e 8 de maio, na capital fluminense. O curso é considerado uma das formações mais reconhecidas do país voltadas ao atendimento de policiais feridos em situações de confronto e operações especiais, com foco no Atendimento Pré-Hospitalar Tático.
Nesta quarta-feira (27), ela foi recebida pelo comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim, que elogiou a policial. “Estamos muito orgulhosos. Uma médica participando e encabeçando projetos futuros na área da saúde operacional da PMES é motivo de grande satisfação para todos nós, ressaltou o coronel Rubim.
EXPERIÊNCIA MARCANTE
A tenente Adriana Freire, durante o encontro no Quartel do Comando-Geral em Maruípe, falou sobre a importância da experiência e da oportunidade de representar a Polícia Militar capixaba em uma capacitação de alto nível técnico e operacional.
“Foi uma experiência extremamente enriquecedora, que me permitiu compreender ainda mais a realidade e a dor do combatente em serviço. O curso foi uma excelente oportunidade para aprimorar o atendimento prestado aos nossos policiais militares”, disse a médica, que estava acompanhada do diretor de Saúde da corporação, coronel Carlos Ricardo Goes de Almeida.
A oficial médica cirurgiã-geral integra a equipe do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo e poderá passar adiante toda essa experiência. O curso ministrado pelo Bope-RJ é conhecido pelo alto nível de exigência técnica, física e prática, além de preparar profissionais para atuar em cenários extremos, uma realidade muito comum no Rio de Janeiro.
Essa formação aproxima o quadro de saúde da corporação da realidade enfrentada diariamente pelos policiais militares em serviço
1º tenente Adriana Freire Sena Médica da PMES, sobre o curso no Bope-RJ
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