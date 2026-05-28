Cariacica e Serra recebem peneiras da Taça EDP 2026 neste fim de semana

O segundo fim de semana de peneiras da Taça EDP das Comunidades 2026 vai agitar a Grande Vitória. Neste sábado (30) e no domingo (31), 20 comunidades e cerca de 600 atletas serão mobilizados para disputar as vagas nas equipes que vão jogar a maior competição de comunidades do Espírito Santo.
Depois de Vila Velha e Vitória, agora será a vez dos municípios de Cariacica e Serra receberem as seletivas, no Campo de Nova Rosa da Penha e de Planalto Serrano, respectivamente, com início previsto para às 8h no masculino e no feminino.
Confira o cronograma de sábado (30):
Peneira 1 - Campo de Nova Rosa da Penha
Endereço: Rua Vinte e Dois, 217 - Nova Rosa da Penha - Caricica/ES
08:00 | Areinha x Santa Terezinha (Masculino)
09:00 | Jardim Botânico x Mucuri (Masculino)
10:00 | Santana x Vista Mar (Masculino)
12:00 | Nova Rosa da Penha (Masculino)
13:00 | Nova Rosa da Penha (Feminino)
Após a rodada de peneiras no sábado, as seletivas da Taça EDP das Comunidades 2026 continuam no domingo (31). As avaliações dos jovens atletas serão realizadas no Campo do Racing, de São Pedro, em Vitória.
Confira o cronograma de domingo (31):
Peneira 2 - Campo de Planalto Serrano
Endereço: Av. Bela Vista - Planalto Serrano Bloco A, Serra - Ao lado do CRAS
08:00 | Nova Almeida x Tubarão (Masculino)
09:00 | Vila Nova de Colares x Central Carapina (Masculino)
10:00 | Barcelona x Serra Dourada (Masculino)
11:00 | Residencial Vista do Mestre x Palmeiras (Masculino)
13:00 | Praia de Carapebus x Eldorado (Masculino)
14:00 | Eldorado x São Geraldo (Feminino)
15:00 | Planalto Serrano (Masculino)
Confira o regulamento
Conforme definido no ato de inscrição das comunidades, os atletas das equipes masculinas da Taça EDP das Comunidades 2025 devem ter até 17 anos, sendo nascidos a partir de 2009. Já no feminino, poderão participar jogadoras com até 20 anos, nascidas a partir de 2006.
Cada equipe deverá conter até 22 jovens para disputar a competição, podendo ser inscritos até 10 atletas de fora da comunidade (estrangeiros). No banco de reservas poderão ficar apenas 11 reservas, e mais dois responsáveis, sendo obrigatório que sejam maiores de idade.
A categoria masculina adotará uma Fase Classificatória com oito grupos de quatro equipes, onde se classificarão as duas equipes melhores colocadas de cada grupo para a fase seguinte. Os cruzamentos serão eliminatória simples: Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal e Final.
Já a categoria feminina será disputada por oito equipes, em fase de grupos, quartas de finais, semifinais e finais, nas mesmas datas dos grupos, quartas de finais, semifinais e finais da categoria masculina.
Próximas etapas
Após a realização das peneiras, os grupos da Taça EDP das Comunidades 2026 serão definidos em sorteio marcado para o dia 2 de junho, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Durante o evento, as equipes selecionadas também receberão gratuitamente os uniformes oficiais, compostos por camisa, short e meião.
A abertura oficial da competição acontece no dia 6 de junho, com os jogos inaugurais envolvendo os times cabeças de chave definidos previamente em sorteio. A partir daí, terá início a fase classificatória, com partidas programadas para todos os fins de semana do mês de junho, e com final prevista para o dia 12 de julho.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras
16/06 - Sorteio das Chaves - Previsão de horário: 19h
20/06 - Jogo de Abertura - Previsão de horário: 09h
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios
04/07 - Oitavas de Final
12/07 - Quartas de Final
17/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã