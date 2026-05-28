Figurinhas falsas da Copa do Mundo são apreendidas em gráfica no ES

Dizem que figurinha repetida não completa álbum, mas figurinha falsa também não. Mesmo assim, mais de mil adesivos supostamente falsificados do álbum da Copa do Mundo FIFA 2026 foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (28) no Espírito Santo.





Os produtos foram encontrados pela Polícia Civil em uma gráfica no Centro de Guaçuí, cidade localizada na região do Caparaó capixaba. A denúncia dizia que as impressões eram vendidas por R$ 0,70 a unidade pelas redes sociais — sendo que um pacote com sete figurinhas originais custa R$ 7, saindo a R$ 1 a unidade. Assim fica tranquilo conseguir os adesivos do Vini Jr., CR7 e Messi, né?





Uma das proprietárias da gráfica estava no local e disse aos policiais que recebeu o arquivo digital de uma cliente, alegando não saber que a impressão era proibida. Todo o material foi levado para a delegacia e vai passar por perícia para confirmar a possível falsificação. Os responsáveis serão investigados pelo crime de violação de direitos autorais e crime contra a relação de consumo, com pena de até cinco anos de prisão.





Há cerca de uma semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro também apreendeu mais de 200 mil figurinhas falsificadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ninguém foi preso.