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Praia do Canto

Dia Livre de Imposto: gasolina será vendida a R$ 4,34 em posto de Vitória

Em ação organizada pela CDL Jovem Vitória, o Posto Iate vai vender na quinta-feira (28) 5 mil litros do combustível a partir das 7 horas

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 11:34

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 mai 2026 às 11:34
Posto de combustíveis, combustível, gasolina
Dia livre sem imposto terá várias promoções
 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um posto de combustível na Praia do Canto vai vender gasolina a R$ 4,34 nesta quinta-feira (28), durante uma ação para alertar aos consumidores sobre o impacto da alta carga tributária brasileira.


Na 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), serão ofertados no Posto Iate, na Praia do Canto, 5 mil litros de gasolina aditivada ecomax sem a incidência de tributos, como ICMS, PIS/Cofins e Cide. A ação é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória.


Segundo a CDL Jovem Vitória, o mesmo combustível era comercializado a R$ 6,59. Desse  valor, R$ 0,6824 representam tributos federais e R$ 1,57 tributos estaduais. Com a exclusão desses impostos chegou-se ao valor da bomba na ação: R$ 4,34


O abastecimento começa às 7 horas, com limite de até R$ 100 para carros e R$ 25 para motos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de débito.


Segundo a presidente da CDL Jovem Vitória, Daiani Lavino, a proposta da ação é mostrar de forma prática quanto os impostos influenciam no preço dos produtos consumidos diariamente pelos brasileiros. “O combustível é um dos exemplos mais claros desse impacto, porque o consumidor percebe imediatamente a diferença no valor final”, afirma. 


Além da gasolina, uma série de outros produtos também serão comercializados sem a incidência de tributos nesta quinta-feira. Mais de 30 lojas da Praia do Canto já confirmaram participação até o momento, incluindo estabelecimentos dos segmentos de moda, decoração, alimentação, serviços e comércio especializado.

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