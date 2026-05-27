Dia Livre de Imposto: gasolina será vendida a R$ 4,34 em posto de Vitória

Um posto de combustível na Praia do Canto vai vender gasolina a R$ 4,34 nesta quinta-feira (28), durante uma ação para alertar aos consumidores sobre o impacto da alta carga tributária brasileira.





Na 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), serão ofertados no Posto Iate, na Praia do Canto, 5 mil litros de gasolina aditivada ecomax sem a incidência de tributos, como ICMS, PIS/Cofins e Cide. A ação é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória.





Segundo a CDL Jovem Vitória, o mesmo combustível era comercializado a R$ 6,59. Desse valor, R$ 0,6824 representam tributos federais e R$ 1,57 tributos estaduais. Com a exclusão desses impostos chegou-se ao valor da bomba na ação: R$ 4,34





O abastecimento começa às 7 horas, com limite de até R$ 100 para carros e R$ 25 para motos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de débito .





Segundo a presidente da CDL Jovem Vitória, Daiani Lavino, a proposta da ação é mostrar de forma prática quanto os impostos influenciam no preço dos produtos consumidos diariamente pelos brasileiros. “O combustível é um dos exemplos mais claros desse impacto, porque o consumidor percebe imediatamente a diferença no valor final”, afirma.





Além da gasolina, uma série de outros produtos também serão comercializados sem a incidência de tributos nesta quinta-feira. Mais de 30 lojas da Praia do Canto já confirmaram participação até o momento, incluindo estabelecimentos dos segmentos de moda, decoração, alimentação, serviços e comércio especializado.