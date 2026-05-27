Novo app de transporte chega ao ES com modelo cooperativo e taxa reduzida

O Espírito Santo vai ganhar em breve mais uma opção de aplicativo de mobilidade urbana. Desta vez, está chegando ao Estado ainda no primeiro semestre um app que tem modelo cooperativo e cobra do motorista taxa inferior às praticadas pelas principais empresas de mobilidade.





A Liga Coop é uma federação nacional de cooperativas de motoristas por aplicativo e vai realizar um encontro no próximo dia 17 de junho em busca de motoristas para atuarem no modelo de negócio.





Segundo a Liga Coop, a principal diferença é que o app retêm apenas 12% do valor das corridas, taxa inferior às praticadas pelas principais empresas privadas de mobilidade urbana em operação no país. A porcentagem é denominada “contribuição operacional” e tem como finalidade contribuir com a manutenção da estrutura, desenvolvimento tecnológico e custeio de encargos e tributos.





Por se tratar de um modelo cooperativo, os motoristas são considerados donos do negócio, e não somente prestadores de serviços. Dessa forma, o lucro – que no cooperativismo é chamado de sobras – é distribuído entre os cooperados. Na visão do gerente operacional da Liga Coop, esse retorno cria condições de trabalho e remuneração mais justas para os motoristas de aplicativo.

“Queremos construir uma alternativa mais solidária e sustentável ao modelo dominante das grandes plataformas, colocando motoristas e comunidades no centro das decisões. Isso passa por oferecer um caminho concreto para a valorização do trabalho, a distribuição mais justa da renda e a construção de um transporte por aplicativo que esteja realmente a serviço das pessoas e das comunidades brasileiras”, salienta Fábio Lima.





O serviço foi criado em 2023 a partir da união de três cooperativas de transporte por aplicativo do Rio Grande do Sul, São Paulo e Maranhão.





A federação já reúne mais de 5 mil motoristas e possui mais de 83 mil clientes cadastrados. Entre abril de 2025 e março de 2026, movimentou mais de R$ 1,1 milhão em serviços. Desse total, quase R$ 1 milhão foi direto para o bolso dos motoristas cooperados, segundo a Liga Coop.

Atualmente, a Liga Coop está presente em 11 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão.