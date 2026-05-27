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Coluna Leonel Ximenes

Milhares de homens reunidos, muita oração e lições contra o feminicídio no ES

Evento em Vila Velha deve reunir em torno de 8 mil devotos

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 14:58

Públicado em 

27 mai 2026 às 14:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A missa de encerramento do 13º Encontro Estadual do Terço dos Homens será realizada no Campinho do Convento da Penha
A missa de encerramento do 13º Encontro Estadual do Terço dos Homens será realizada no Campinho do Convento da Penha Convento da Penha

Neste sábado (30), será realizado o 13º Encontro Estadual do Terço dos Homens (TH-ES), que deve reunir em torno de 8 mil homens no Convento da Penha, segundo os organizadores. 


Além de devotos dos 78 municípios do Estado, estão sendo aguardadas caravanas do Sul da Bahia, do Leste de Minas Gerais, do Norte do Rio de Janeiro e até de São Paulo


Neste ano, será realizada uma palestra sobre feminicídio, às 14h, aproveitando a presença de milhares de homens no campinho do Convento. Na programação, também constam meditação do santo terço e a missa de encerramento, que será presidida pelo arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari.


O tema deste ano é “Homens do Terço: Testemunhas de fé, comunhão e esperança”.

 A HISTÓRIA DO MOVIMENTO

Há mais de uma década, homens devotos de Nossa Senhora da Penha celebram no último sábado de maio o Encontro Estadual do Terço dos Homens do Espírito Santo. É como um coroamento encerrando o mês dedicado à Virgem Santíssima. 


O movimento Terço dos Homens começou em 1936, quando o frei Peregrino, em missão na cidade de Itabi (SE), convidou os homens para a oração do Santo Terço. Aos poucos, o movimento espalhou-se pelo Brasil: em 1997, chegou a Pernambuco; em 2003, a Fortaleza (CE), e continua em crescente expansão em todo o Brasil e pelo mundo. 


PROGRAMAÇÃO COMPLETA

PARQUE DA PRAINHA

  • 9h -  Procissão com a imagem de Nossa Senhora da Penha saindo do portão do Convento até a Igreja do Rosário

  • 9h30 -  Adoração ao Santíssimo Sacramento, na Igreja do Rosário, Prainha

  • 10h - Atendimento de confissões na Igreja do Rosário

  • 10h30 - Acolhida dos grupos e caravanas na Prainha

  • 11h - Chegada da imagem de Nossa Senhora da Penha ao Parque da Prainha

  • 13h - Procissão de subida ao Convento da Penha


CAMPINHO DO CONVENTO DA PENHA

  • 13h40 - Acolhida e palestra sobre o Ano Jubilar Franciscano, com frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento

  • 14h - Palestra sobre feminicídio

  • 14h20 - Sorteio da imagem peregrina

  • 14h30 - Oração do Terço Solene

  • 15h10 - Hino do Terço dos Homens

  • 15h20 - Consagração à Nossa Senhora da Penha

  • 15h30 - Missa de encerramento presidida por dom Ângelo Mezzari,arcebispo de Vitória

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Vila Velha Sítio Histórico da Prainha Igreja de Nossa Senhora do Rosário (prainha) Igreja Católica dom Ângelo
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