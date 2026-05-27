Milhares de homens reunidos, muita oração e lições contra o feminicídio no ES

Neste sábado (30), será realizado o 13º Encontro Estadual do Terço dos Homens (TH-ES), que deve reunir em torno de 8 mil homens no Convento da Penha, segundo os organizadores.





Além de devotos dos 78 municípios do Estado, estão sendo aguardadas caravanas do Sul da Bahia, do Leste de Minas Gerais, do Norte do Rio de Janeiro e até de São Paulo





Neste ano, será realizada uma palestra sobre feminicídio, às 14h, aproveitando a presença de milhares de homens no campinho do Convento. Na programação, também constam meditação do santo terço e a missa de encerramento, que será presidida pelo arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari.





O tema deste ano é “Homens do Terço: Testemunhas de fé, comunhão e esperança”.