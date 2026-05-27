Milhares de homens reunidos, muita oração e lições contra o feminicídio no ES

Neste sábado (30), será realizado o 13º Encontro Estadual do Terço dos Homens (TH-ES), que deve reunir em torno de 8 mil homens no Convento da Penha, segundo os organizadores.
Além de devotos dos 78 municípios do Estado, estão sendo aguardadas caravanas do Sul da Bahia, do Leste de Minas Gerais, do Norte do Rio de Janeiro e até de São Paulo
Neste ano, será realizada uma palestra sobre feminicídio, às 14h, aproveitando a presença de milhares de homens no campinho do Convento. Na programação, também constam meditação do santo terço e a missa de encerramento, que será presidida pelo arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari.
O tema deste ano é “Homens do Terço: Testemunhas de fé, comunhão e esperança”.
A HISTÓRIA DO MOVIMENTO
Há mais de uma década, homens devotos de Nossa Senhora da Penha celebram no último sábado de maio o Encontro Estadual do Terço dos Homens do Espírito Santo. É como um coroamento encerrando o mês dedicado à Virgem Santíssima.
O movimento Terço dos Homens começou em 1936, quando o frei Peregrino, em missão na cidade de Itabi (SE), convidou os homens para a oração do Santo Terço. Aos poucos, o movimento espalhou-se pelo Brasil: em 1997, chegou a Pernambuco; em 2003, a Fortaleza (CE), e continua em crescente expansão em todo o Brasil e pelo mundo.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
PARQUE DA PRAINHA
9h - Procissão com a imagem de Nossa Senhora da Penha saindo do portão do Convento até a Igreja do Rosário
9h30 - Adoração ao Santíssimo Sacramento, na Igreja do Rosário, Prainha
10h - Atendimento de confissões na Igreja do Rosário
10h30 - Acolhida dos grupos e caravanas na Prainha
11h - Chegada da imagem de Nossa Senhora da Penha ao Parque da Prainha
13h - Procissão de subida ao Convento da Penha
CAMPINHO DO CONVENTO DA PENHA
13h40 - Acolhida e palestra sobre o Ano Jubilar Franciscano, com frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento
14h - Palestra sobre feminicídio
14h20 - Sorteio da imagem peregrina
14h30 - Oração do Terço Solene
15h10 - Hino do Terço dos Homens
15h20 - Consagração à Nossa Senhora da Penha
15h30 - Missa de encerramento presidida por dom Ângelo Mezzari,arcebispo de Vitória
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