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Drinks com gin

Qual o melhor gin para drinks? Conheça o top seis do mercado

Conheça as melhores opções de gins para fazer drinks em casa e sofisticar o paladar

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 15:37

Públicado em 

27 mai 2026 às 15:37
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Confira variedade de gins para fazer drinks. Fonte: Canva.

Escolher o gin ideal para seu drink faz toda a diferença no resultado final. Não se trata apenas de um rótulo, mas o que cada marca oferece e a experiência com a bebida. Vamos desvendar o universo dos gins focando nas marcas populares, para elevar os drinks a outro nível.

Tanqueray

O Tanqueray é um ícone do estilo London Dry, conhecido pela pureza e intensidade, que o tornam a escolha perfeita para drinks clássicos. No gin tônica, o gosto forte do gin combina com o gosto mais leve e amargo da tônica. Já as frutas cítricas, como limão ou laranja, ajudam a deixar a bebida mais refrescante e equilibrada.

Para um Dry Martini, o Tanqueray brilha, entregando a essência do gin de forma elegante e assertiva. É um gin que garante um drink forte e saboroso.

Gin Tanqueray London Dry, 750ml

Gin Tanqueray London Dry, 750ml

Gin Tanqueray Bossa Nova 700ml

Gin Tanqueray Bossa Nova 700ml

Gin Tanqueray Royale Dark Berry 700ml

Gin Tanqueray Royale Dark Berry 700ml

Beefeater

A receita clássica do Beefeater proporciona um sabor seco e herbal, sendo uma excelente base para o Gin Tônica, onde se destaca em coquetéis que pedem um gin versátil e de alta qualidade. Com uma variação de sabores, o Beefeater é a escolha certa para quem busca um sabor autêntico e confiável.

Beefeater Gin Pink 700 Ml

Beefeater Gin Pink 700 Ml

Gin Inglês Beefeater Blackberry Garrafa 700ml

Gin Inglês Beefeater Blackberry Garrafa 700ml

Beefeater Botanics Limão e Gengibre - 750 ml

Beefeater Botanics Limão e Gengibre - 750 ml

Gin Beefeater 24 London Dry - 750 ml

Gin Beefeater 24 London Dry - 750 ml

Beefeater Gin London Dry 750 Ml

Beefeater Gin London Dry 750 Ml

Bombay Sapphire

O destilado se diferencia pela leveza e um perfil aromático mais delicado, com notas cítricas e florais evidentes. Essa característica o torna extremamente versátil, sendo ideal para um Gin Tônica refrescante e para coquetéis que buscam um toque mais sofisticado e aromático. O Bombay é a pedida para quem prefere um gin mais sutil e elegante.

Gin Bombay Sapphire 750ml

Gin Bombay Sapphire 750ml

Theros

O Theros é um gin nacional que conquistou espaço pela versatilidade e excelente custo-benefício, além de se adaptar com vários drinks. É uma ótima opção para o dia a dia e para festas, permitindo experimentação em coquetéis autorais ou em um Gin Tônica descomplicado. O Theros é a prova de que é possível ter qualidade e sabor sem pesar no bolso.

Salton Gin Theros 1000 Ml

Salton Gin Theros 1000 Ml

Theros Red Fruits 1L

Theros Red Fruits 1L

Rocks

O Rocks é outro gin nacional que se destaca pela sua acessibilidade e sabor agradável. Com um perfil mais suave e fácil de beber, ele é perfeito para quem está começando no mundo do gin ou para quem busca uma opção prática para drinks mais simples.

Ideal para um Gin Tônica refrescante ou para misturas com frutas e especiarias, este gin oferece uma experiência descomplicada e saborosa, sendo uma escolha inteligente para todas as ocasiões.

ARIKON Gin Rocks 995 Ml

ARIKON Gin Rocks 995 Ml

Rocks Gin Rocks Stramberry 995 Ml Sabor 1L

Rocks Gin Rocks Stramberry 995 Ml Sabor 1L

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