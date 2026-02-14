Faça em casa

Drinks para o carnaval: veja 3 receitas fáceis com gin, vodka e cachaça

A convite de HZ, o bartender Rodrigo Perdigão criou bebidas refrescantes para você curtir a folia no churrasco ou nos blocos de rua

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:00

O bartender Rodrigo Perdigão criou drinks fáceis com gin, vodka e cachaça Crédito: Vitor Jubini

Todo carnaval tem seus hits, sejam eles musicais (responda à enquete de HZ com as apostas para 2026) ou alcoólicos. No caso dos drinks, a folia é uma grande vitrine para misturas de sucesso, como as bebidas mineiras Xeque Mate e Xá de Cana, que ganharam o Brasil a partir dos blocos de rua de Belo Horizonte. As já tradicionais ices, à base de vodka, também são um clássico carnavalesco.

Essas combinações têm em comum a simplicidade e a refrescância, e, não à toa, caíram no gosto dos foliões. Nesse embalo, convidamos o bartender e consultor Rodrigo Farias, conhecido como Perdigão, para ensinar receitas práticas de drinks que caem bem no churrasco ou no bloquinho.

A seguir, assista ao vídeo com o passo a passo do Cachacana, à base de caldo de cana, cachaça e limão; do Ice Ice Lemon, feito com gim e água tônica; e do Quebra-coco, composto por água de coco, limão e vodka.

Ingredientes e medidas:

Cachacana

Versão individual (1 copo)

50 ml de cachaça branca

15 ml de sumo de limão



10 ml de xarope de açúcar



Caldo de cana para completar



Monte em um copo longo com bastante gelo.



O drink Cachacana Crédito: Vitor Jubini

Versão para compartilhar (1 litro e 250 ml, em média)

500 ml de cachaça branca

150 ml de sumo de limão

100 ml de xarope de açúcar

500 ml de caldo de cana

Monte em uma garrafa grande.

Preparar o xarope de açúcar é muito simples. É só misturar 500 ml de água com 500 gramas de açúcar e bater por um minuto no liquidificador. Em seguida, coloque em uma garrafa e use para adoçar os drinks.

Ice Ice Lemon

Versão individual (1 copo longo)

50 ml de gin

20 ml de xarope de açúcar



30 ml de sumo de limão



Água tônica para completar



Monte em um copo com bastante gelo.

O drink Ice Ice Lemon Crédito: Vitor Jubini

Quebra-coco

Versão individual (1 copo)

50 ml de vodka

25 ml de sumo de limão



20 ml de xarope de açúcar



Água de coco para completar



Monte em um copo longo com bastante gelo.



O drink Quebra-coco Crédito: Vitor Jubini

Versão para compartilhar (rende 1 litro e 250 ml, em média)

500 ml de vodka

250 ml de sumo de limão



500 ml de água de coco



Coloque a mistura em uma garrafa grande.

