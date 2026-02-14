Editorias do Site
Drinks para o carnaval: veja 3 receitas fáceis com gin, vodka e cachaça

A convite de HZ, o bartender Rodrigo Perdigão criou bebidas refrescantes para você curtir a folia no churrasco ou nos blocos de rua

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:00

Rodrigo Perdigão, bartender
O bartender Rodrigo Perdigão criou drinks fáceis com gin, vodka e cachaça  Crédito: Vitor Jubini

Todo carnaval tem seus hits, sejam eles musicais (responda à enquete de HZ com as apostas para 2026) ou alcoólicos. No caso dos drinks, a folia é uma grande vitrine para misturas de sucesso, como as bebidas mineiras Xeque Mate e Xá de Cana, que ganharam o Brasil a partir dos blocos de rua de Belo Horizonte. As já tradicionais ices, à base de vodka, também são um clássico carnavalesco.

Essas combinações têm em comum a simplicidade e a refrescância, e, não à toa, caíram no gosto dos foliões. Nesse embalo, convidamos o bartender e consultor Rodrigo Farias, conhecido como Perdigão, para ensinar receitas práticas de drinks que caem bem no churrasco ou no bloquinho. 

A seguir, assista ao vídeo com o passo a passo do Cachacana, à base de caldo de cana, cachaça e limão; do Ice Ice Lemon, feito com gim e água tônica; e do Quebra-coco, composto por água de coco, limão e vodka. 

O bartender Rodrigo Perdigão entrou no clima da folia e criou versões simples de bebidas famosas nos blocos de rua e nas principais festas carnavalescas do país.

Ingredientes e medidas:

Cachacana

Versão individual (1 copo)

  • 50 ml de cachaça branca
  • 15 ml de sumo de limão 
  • 10 ml de xarope de açúcar
  • Caldo de cana para completar
  • Monte em um copo longo com bastante gelo.
Cachacana, drink para o carnaval
O drink Cachacana Crédito: Vitor Jubini

Versão para compartilhar (1 litro e 250 ml, em média)

  • 500 ml de cachaça branca 
  • 150 ml de sumo de limão 
  • 100 ml de xarope de açúcar
  • 500 ml de caldo de cana 
  • Monte em uma garrafa grande. 

Preparar o xarope de açúcar é muito simples. É só misturar 500 ml de água com 500 gramas de açúcar e bater por um minuto no liquidificador. Em seguida, coloque em uma garrafa e use para adoçar os drinks.

Ice Ice Lemon

Versão individual (1 copo longo)

  • 50 ml de gin
  • 20 ml de xarope de açúcar
  • 30 ml de sumo de limão 
  • Água tônica para completar 
  • Monte em um copo com bastante gelo.
Ice Ice Lemon, drink para o carnaval
O drink Ice Ice Lemon Crédito: Vitor Jubini

Quebra-coco

Versão individual (1 copo)

  • 50 ml de vodka 
  • 25 ml de sumo de limão
  • 20 ml de xarope de açúcar
  • Água de coco para completar
  • Monte em um copo longo com bastante gelo.
Quebra-coco, drink para o carnaval
O drink Quebra-coco Crédito: Vitor Jubini

Versão para compartilhar (rende 1 litro e 250 ml, em média) 

  • 500 ml de vodka 
  • 250 ml de sumo de limão 
  • 500 ml de água de coco 
  • Coloque a mistura em uma garrafa grande.

Agradecimento: Dom Embaixador

