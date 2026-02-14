Drinks para o carnaval: veja 3 receitas fáceis com gin, vodka e cachaça

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:00
Todo carnaval tem seus hits, sejam eles musicais (responda à enquete de HZ com as apostas para 2026) ou alcoólicos. No caso dos drinks, a folia é uma grande vitrine para misturas de sucesso, como as bebidas mineiras Xeque Mate e Xá de Cana, que ganharam o Brasil a partir dos blocos de rua de Belo Horizonte. As já tradicionais ices, à base de vodka, também são um clássico carnavalesco.
Essas combinações têm em comum a simplicidade e a refrescância, e, não à toa, caíram no gosto dos foliões. Nesse embalo, convidamos o bartender e consultor Rodrigo Farias, conhecido como Perdigão, para ensinar receitas práticas de drinks que caem bem no churrasco ou no bloquinho.
A seguir, assista ao vídeo com o passo a passo do Cachacana, à base de caldo de cana, cachaça e limão; do Ice Ice Lemon, feito com gim e água tônica; e do Quebra-coco, composto por água de coco, limão e vodka.
Versão individual (1 copo)
Versão para compartilhar (1 litro e 250 ml, em média)
Versão individual (1 copo longo)
Versão individual (1 copo)
Versão para compartilhar (rende 1 litro e 250 ml, em média)
Agradecimento: Dom Embaixador.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta