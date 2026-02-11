Veja onde comer

Restaurantes abertos no carnaval: lista traz opções em todo o ES

Guia com estabelecimentos de Norte a Sul do Espírito Santo reúne especialidades que vão do gelato à moqueca, passando por churrasco, pizza e feijoada

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:00

Moqueca capixaba do Recanto Miramar, na Serra Crédito: Bruno Gonçalves

Vai passar o carnaval no ES e quer saber onde comer nos quatro dias da folia oficial? Então, não deixe de conferir o roteiro de HZ com mais de 50 estabelecimentos gastronômicos que estarão de portas abertas entre sábado (14) e terça-feira (17).

Restaurantes, churrascarias, bares, lanchonetes e cafeterias fazem parte da lista, que inclui opções para almoço, jantar, café da manhã e lanche da tarde, em oito municípios capixabas. Escolha o seu favorito e bom apetite!

Vitória

FLORIU RESTAURANTE - Cafeteria e bistrô. De sábado a terça, das 8h às 18h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @floriurestaurante.

- Cafeteria e bistrô. De sábado a terça, das 8h às 18h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @floriurestaurante. RAIZ BRAZIL TAPIOCARIA - Tapioca recheada. De sábado a terça, das 17h às 23h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @raizbraziltapiocaria.

- Tapioca recheada. De sábado a terça, das 17h às 23h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @raizbraziltapiocaria. BOSSA SELF & PARRILLA - Bufê self-service variado com churrasco e comida japonesa. De sábado a terça, das 11h às 14h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @bossa.vix.

- Bufê self-service variado com churrasco e comida japonesa. De sábado a terça, das 11h às 14h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @bossa.vix. PICANHA DA PRAIA - Churrasco à la carte. Sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Fechado segunda e terça. Bairro: Santa Lúcia. Mais informações: @picanhadapraiavitoria.

- Churrasco à la carte. Sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Fechado segunda e terça. Bairro: Santa Lúcia. Mais informações: @picanhadapraiavitoria. CARANGUEJO DO LANGUINHO - Frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 17h. Bairro: Jesus de Nazareth. Mais informações: @caranguejodolanguinhovix.

Brunch da cafeteria e bistrô Floriu, em Vitória Crédito: Camila Luz

RESTAURANTE ORIUNDI - Cozinha italiana. Sábado, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; de domingo a terça, das 11h30 às 15h. Bairro: Santa Lúcia. Mais informações: @restaurante.oriundi.

- Cozinha italiana. Sábado, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; de domingo a terça, das 11h30 às 15h. Bairro: Santa Lúcia. Mais informações: @restaurante.oriundi. LA RÚSTICA CANTINA - Cozinha italiana. Sábado, das 19h às 23h. De domingo a terça fechado. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @larusticacantina.

- Cozinha italiana. Sábado, das 19h às 23h. De domingo a terça fechado. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @larusticacantina. FUEGO URUGUAIO - Cozinha uruguaia. Sábado, das 12h às 16h e das 18h à meia-noite; domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça fechado. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @fuego_uruguaio_bodegon.

- Cozinha uruguaia. Sábado, das 12h às 16h e das 18h à meia-noite; domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça fechado. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @fuego_uruguaio_bodegon. MANGALÔ - Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 18h; segunda e terça, das 8h às 16h. Bairro: Enseada do Suá (Orla da Curva da Jurema). Mais informações: @mangalocafebar.

Café da manhã do Mangalô, de frente para o mar na Curva da Jurema Crédito: Reprodução/Instagram @mangalocafebar

TERO BRASA E VINHO - Cozinha contemporânea e parrilla. De sábado a terça, das 11h30 às 23h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @terobrasaevinho.

- Cozinha contemporânea e parrilla. De sábado a terça, das 11h30 às 23h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @terobrasaevinho. SEU QUINTO BOTEQUIM - Cozinha brasileira. De sábado a terça, das 16h às 23h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @seuquinto.

- Cozinha brasileira. De sábado a terça, das 16h às 23h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @seuquinto. O QUINTAL PARRILLA BAR - Bar de parrilla. De sábado a terça, das 11h às 23h30. Bairro. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar.

- Bar de parrilla. De sábado a terça, das 11h às 23h30. Bairro. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar. DIVINO BOTEQUIM - Cozinha brasileira. Sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 12h às 17h; segunda fechado; terça, das 18h à meia-noite. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @divinobotequimes.

- Cozinha brasileira. Sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 12h às 17h; segunda fechado; terça, das 18h à meia-noite. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @divinobotequimes. CLERICOT CAFÉ - Cafeteria e bistrô. De sábado a terça, das 7h às 20h, com música ao vivo das 15h às 19h (522/sábado; Débora Fassarella/domingo; Luiza Dutra/segunda; Som de Fogueira/terça). Bairro: Enseada do Suá (Orla da Curva da Jurema). Mais informações: @clericotcafe.

Ambiente interno do Seu Quinto Botequim, em Vitória Crédito: Ciro Trigo

EMPÓRIO BOHEMIO - Cozinha brasileira e churrasco. Sábado, das 9h às 23h; domingo e segunda, das 9h às 17h; terça, das 9h às 23h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @emporiobohemio.

- Cozinha brasileira e churrasco. Sábado, das 9h às 23h; domingo e segunda, das 9h às 17h; terça, das 9h às 23h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @emporiobohemio. CHURRASCARIA MINUANO - Churrasco. Sábado e domingo, das 11h às 16h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @minuano.churrascaria.

- Churrasco. Sábado e domingo, das 11h às 16h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @minuano.churrascaria. MERCEARIA BELMIRO - Cozinha mineira. De sábado a terça, das 10h às 16h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @belmiromercearia.

- Cozinha mineira. De sábado a terça, das 10h às 16h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @belmiromercearia. LA DOLINA - Cozinha argentina e parrilla. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 18h às 22h; segunda e terça, das 18h às 23h. Bairro: República. Mais informações: @ladolina.

- Cozinha argentina e parrilla. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 18h às 22h; segunda e terça, das 18h às 23h. Bairro: República. Mais informações: @ladolina. EL GITANO - Cozinha contemporânea. Sábado, das 8h às 23h; domingo, das 8h às 17h; segunda e terça, das 8h às 20h. Bairro: Enseada do Suá (Orla da Curva da Jurema). Mais informações: @elgitanorestaurante.

Churrasco é uma das opções no menu do Empório Bohemio, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @emporiobohemio

SFIHERIA - Cozinha árabe. De sábado a terça, das 17h às 23h30. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @sfiheria.

- Cozinha árabe. De sábado a terça, das 17h às 23h30. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @sfiheria. SUSHI RÃO VITÓRIA - Delivery de comida japonesa. De sábado a terça, das 10h45 às 23h45. Mais informações: @deliverysushirao.

- Delivery de comida japonesa. De sábado a terça, das 10h45 às 23h45. Mais informações: @deliverysushirao. SALSA SELF-SERVICE - Bufê self-service variado com comida japonesa. De sábado a terça, das 11h às 14h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @salsaselfservice.

- Bufê self-service variado com comida japonesa. De sábado a terça, das 11h às 14h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @salsaselfservice. RESTAURANTE CHICO BENTO - Bufê self-service variado com churrasco. De sábado a terça, das 10h40 às 15h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @chicobentojpenha.

- Bufê self-service variado com churrasco. De sábado a terça, das 10h40 às 15h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @chicobentojpenha. DAJU BISTRÔ - Cozinha brasileira. Sábado e domingo, das 11h às 15h. Segunda e terça fechado. Bairro: Mata da Praia. Mais informações: @dajubistro.

Comida árabe da Sfiheria, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @sfiheria

JOHNNY ROCKETS - Hambúrguer. De sábado a terça, das 11h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @johnnyrocketsvitoria.

- Hambúrguer. De sábado a terça, das 11h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @johnnyrocketsvitoria. COCO BAMBU VITÓRIA - Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h30 às 22h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @cocobambues.

- Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h30 às 22h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @cocobambues. CHEF FANTONI JARDIM CAMBURI - Pizza. De sábado a terça, das 17h30 às 22h30. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @cheffantoni.

- Pizza. De sábado a terça, das 17h30 às 22h30. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @cheffantoni. BRAZIL POTATO - Batata recheada. De sábado a terça, das 10h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @brazilpotato.vitoria.

- Batata recheada. De sábado a terça, das 10h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @brazilpotato.vitoria. PITORESCO GASTROBAR - Frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 18h. Bairro: Jesus de Nazareth. Mais informações: @pitorescogastrobar.

Camarão Coco Brasil: clássico do Coco Bambu, com unidades em Vitória e Vila Velha Crédito: Coco Bambu/Divulgação

RESTAURANTE SÃO PEDRO - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Praia do Suá. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.

- Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Praia do Suá. Mais informações: @restaurante_sao_pedro. PICANHA NA BRASA - Churrasco à la carte e bufê self-service. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 11h às 17h; segunda e terça, das 17h às 23h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @picanhanabrasa.es.

- Churrasco à la carte e bufê self-service. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 11h às 17h; segunda e terça, das 17h às 23h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @picanhanabrasa.es. FRANGOLÂNDIA - Frango frito. De sábado a terça. Vitória: Jardim Camburi, das 11h às 23h; Bento Ferreira, das 11h às 22h; Maruípe, das 11h às 22h. Vila Velha: Praia da Costa, das 11h às 22h. Serra: Laranjeiras, das 11h às 23h; Serra Sede, das 17h às 23h. Mais informações: @frangolandiafranquias.

- Frango frito. De sábado a terça. Vitória: Jardim Camburi, das 11h às 23h; Bento Ferreira, das 11h às 22h; Maruípe, das 11h às 22h. Vila Velha: Praia da Costa, das 11h às 22h. Serra: Laranjeiras, das 11h às 23h; Serra Sede, das 17h às 23h. Mais informações: @frangolandiafranquias. CAVENDISH BURGER E RESTAURANTE - Hambúrguer e cozinha brasileira. De sábado a terça, das 10h às 23h. Casa Park Food Park, Mata da Praia. Mais informações: @cavendishburger.



- Hambúrguer e cozinha brasileira. De sábado a terça, das 10h às 23h. Casa Park Food Park, Mata da Praia. Mais informações: @cavendishburger. RESTAURANTE DO BIGODE - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 18h. Bairro: Jesus de Nazareth. Mais informações: @restaurantedobigode.

Moqueca do restaurante São Pedro, aberto desde 1952 em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Vila Velha

CARANGUEJO DO ASSIS - Frutos do mar. De sábado a terça, das 12h às 23h. Bairro: Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis.

- Frutos do mar. De sábado a terça, das 12h às 23h. Bairro: Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis. COFFEETOWN CASTANHEIRAS - Cafeteria. De sábado a terça, das 8h30 às 20h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @coffeetowncastanheiras.

- Cafeteria. De sábado a terça, das 8h30 às 20h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @coffeetowncastanheiras. DELIRA RESTAURANTE & PIZZARIA - Pizzas e cozinha variada. De sábado a terça, das 11h às 23h30. Bairro: Centro. Mais informações: @restaurantedelira.

- Pizzas e cozinha variada. De sábado a terça, das 11h às 23h30. Bairro: Centro. Mais informações: @restaurantedelira. CAVENDISH BURGER E RESTAURANTE - Hambúrguer e cozinha brasileira. De sábado a terça, das 10h às 23h. Blu Food Park, Praia da Costa. Mais informações: @cavendishburger.

Caranguejo é o carro-chefe do Caranguejo do Assis, em Vila Velha Crédito: Bruno Coelho

MANA POKE - Pokeria. De sábado a terça, das 11h30 às 22h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @manapoke.es.

- Pokeria. De sábado a terça, das 11h30 às 22h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @manapoke.es. LA DOLINA - Cozinha argentina e parrilla. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 18h às 22h; segunda e terça, das 18h às 23h. Bairro: Praia da Costa. Mais informações: @ladolina.

- Cozinha argentina e parrilla. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 18h às 22h; segunda e terça, das 18h às 23h. Bairro: Praia da Costa. Mais informações: @ladolina. COCO BAMBU VILA VELHA - Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h30 às 22h30. Shopping Praia da Costa, Praia da Costa. Mais informações: @cocobambues.

- Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h30 às 22h30. Shopping Praia da Costa, Praia da Costa. Mais informações: @cocobambues. NONA LÚ - Bufê self-service variado. De sábado a terça, das 11h às 14h. Bairro: Itapuã. Mais informações: @nonalurestaurantes.

- Bufê self-service variado. De sábado a terça, das 11h às 14h. Bairro: Itapuã. Mais informações: @nonalurestaurantes. DON AGUILAR - Cozinha variada e parrilla. Sábado, domingo e segunda, das 12h às 23h; terça, das 12h às 17h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @restaurantedonaguilar.

Poke: prato havaiano é a especialidade do Mana Poke Crédito: Reprodução/Instagram @manapoke.es

Serra

CATUÁ RESTAURANTE - Moqueca e frutos do mar. De sábado a segunda, das 10h às 23h (música ao vivo às 19h); terça, das 10h às 18h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @catuarestaurante.

- Moqueca e frutos do mar. De sábado a segunda, das 10h às 23h (música ao vivo às 19h); terça, das 10h às 18h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @catuarestaurante. EMPÓRIO DO CARANGUEJO - Caranguejo, moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Manguinhos. Mais informações: @emporiodocaranguejo.

- Caranguejo, moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Manguinhos. Mais informações: @emporiodocaranguejo. SARGO RESTAURANTE - Frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @sargorestaurante.

- Frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @sargorestaurante. RECANTO MIRAMAR - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 15h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @recantomiramar.

Lagosta é um dos pratos mais elogiados no Catuá, na Serra Crédito: Acervo/Catuá

PICANHA NA BRASA - Churrasco à la carte e bufê self-service. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 11h às 17h; segunda e terça, das 17h às 23h. Bairro: Porto Canoa. Mais informações: @picanhanabrasa.es.

- Churrasco à la carte e bufê self-service. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 11h às 17h; segunda e terça, das 17h às 23h. Bairro: Porto Canoa. Mais informações: @picanhanabrasa.es. SÍTIO OURO VELHO - Estância de agroturismo com restaurante de cozinha rural. De sábado a terça, das 10h às 16h. Bairro: Pitanga. Mais informações: @sitioourovelho.

- Estância de agroturismo com restaurante de cozinha rural. De sábado a terça, das 10h às 16h. Bairro: Pitanga. Mais informações: @sitioourovelho. BERRO DÁGUA - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 10h às 18h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @restauranteberrodagua.

Anchieta

PIRÁ COZINHA DE ORIGEM - Frutos do mar na brasa. De sábado a terça, das 12h às 22h. Bairro: Porto de Cima (mercado de peixe). Mais informações: @opiracozinha.

- Frutos do mar na brasa. De sábado a terça, das 12h às 22h. Bairro: Porto de Cima (mercado de peixe). Mais informações: @opiracozinha. SOLAR DA PRAIA - Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, beach bar a partir das 10h e restaurante das 12h às 23h. Praia da Areia Preta, Iriri. Mais informações: @solardapraiairiri.

Guarapari

NOSSO BISTRÔ - Moqueca e frutos do mar. Sábado, das 11h às 22h; de domingo a terça, das 11h às 17h. Bairro: Setiba. Mais informações: @nossobistrosetiba.

- Moqueca e frutos do mar. Sábado, das 11h às 22h; de domingo a terça, das 11h às 17h. Bairro: Setiba. Mais informações: @nossobistrosetiba. KIBE LANCHES - Cozinha árabe. De sábado a terça, das 12h às 15h e das 18h à 1h. Bairro: Centro. Mais informações: @kibe_lanches.

RESTAURANTE BOQUEIRÃO - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 18h. Bairro: Meaípe. Mais informações: @boqueiraooficial.

Arroz com lentilha: clássico árabe no cardápio do Kibe Lanches, em Guarapari Crédito: Acervo/Kibe Lanches

São Mateus

TATÁ COZINHA DE ORIGEM - Cozinha contemporânea. Sábado e terça, das 19h às 23h. Domingo e segunda fechado. Bairro: São Benedito. Mais informações: @tatacozinhadeorigem.

- Cozinha contemporânea. Sábado e terça, das 19h às 23h. Domingo e segunda fechado. Bairro: São Benedito. Mais informações: @tatacozinhadeorigem. PETISCOS & CIA - Chope e petiscos. De sábado a terça, a partir das 18h. Balneário de Guriri. Mais informações: @petiscoseciailha.

Camarões na brasa e crocante de alho negro do Tatá, em São Mateus Crédito: Acervo/Tatá

Cariacica

KIBRAZÃO PIZZA & GRILL - Pizza e cardápio variado. De sábado a terça, das 18h30 às 23h15. Bairro: Campo Grande. Mais informações: @kibrazao.

- Pizza e cardápio variado. De sábado a terça, das 18h30 às 23h15. Bairro: Campo Grande. Mais informações: @kibrazao. GRAND DUKE CAFÉ - Cafeteria. De sábado a terça, das 13h às 19h30. Bairro: Vera Cruz. Mais informações: @grand.dukecafe.

- Cafeteria. De sábado a terça, das 13h às 19h30. Bairro: Vera Cruz. Mais informações: @grand.dukecafe. JOHNNY ROCKETS - Hambúrguer. De sábado a terça, das 11h às 22h. Shopping Moxuara, São Francisco. Mais informações: @johnnyrocketsvitoria.

Colatina

CARAÍVA BEACH BAR - Petiscos e drinques. De sábado a terça, das 17h à meia-noite. Avenida Beira-rio, nova área de eventos. Mais informações: @caraivabar_.

- Petiscos e drinques. De sábado a terça, das 17h à meia-noite. Avenida Beira-rio, nova área de eventos. Mais informações: @caraivabar_. JEITINHO BRASILEIRO - Churrasco e comida regional. Sábado, segunda e terça, das 17h30 à meia-noite. Domingo, das 11h às 15h. Bairro: Castelo Branco. Mais informações: @jeitinhobrasileiro.colatina.

