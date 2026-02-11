Editorias do Site
Restaurantes abertos no carnaval: lista traz opções em todo o ES

Guia com estabelecimentos de Norte a Sul do Espírito Santo reúne especialidades que vão do gelato à moqueca, passando por churrasco, pizza e feijoada

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:00

Moqueca do Recanto Miramar, em Jacaraípe
Moqueca capixaba do Recanto Miramar, na Serra Crédito: Bruno Gonçalves

Vai passar o carnaval no ES e quer saber onde comer nos quatro dias da folia oficial? Então, não deixe de conferir o roteiro de HZ com mais de 50 estabelecimentos gastronômicos que estarão de portas abertas entre sábado (14) e terça-feira (17).

Restaurantes, churrascarias, bares, lanchonetes e cafeterias fazem parte da lista, que inclui opções para almoço, jantar, café da manhã e lanche da tarde, em oito municípios capixabas. Escolha o seu favorito e bom apetite!  

Vitória

  • FLORIU RESTAURANTE - Cafeteria e bistrô. De sábado a terça, das 8h às 18h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @floriurestaurante. 
  • RAIZ BRAZIL TAPIOCARIA - Tapioca recheada. De sábado a terça, das 17h às 23h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @raizbraziltapiocaria.  
  • BOSSA SELF & PARRILLA - Bufê self-service variado com churrasco e comida japonesa. De sábado a terça, das 11h às 14h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @bossa.vix.  
  • PICANHA DA PRAIA - Churrasco à la carte. Sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Fechado segunda e terça. Bairro: Santa Lúcia. Mais informações: @picanhadapraiavitoria.  
  • CARANGUEJO DO LANGUINHO - Frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 17h. Bairro: Jesus de Nazareth. Mais informações: @caranguejodolanguinhovix.  
Cafeteria e bistrô Floriu, na Praia do Canto
Brunch da cafeteria e bistrô Floriu, em Vitória Crédito: Camila Luz

  • RESTAURANTE ORIUNDI - Cozinha italiana. Sábado, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; de domingo a terça, das 11h30 às 15h. Bairro: Santa Lúcia. Mais informações: @restaurante.oriundi.
  • LA RÚSTICA CANTINA - Cozinha italiana. Sábado, das 19h às 23h. De domingo a terça fechado. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @larusticacantina.
  • FUEGO URUGUAIO - Cozinha uruguaia. Sábado, das 12h às 16h e das 18h à meia-noite; domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça fechado. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @fuego_uruguaio_bodegon. 
  • MANGALÔ - Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 18h; segunda e terça, das 8h às 16h. Bairro: Enseada do Suá (Orla da Curva da Jurema). Mais informações: @mangalocafebar. 

Bowls-da-cafeteria-Mangalô
Café da manhã do Mangalô, de frente para o mar na Curva da Jurema  Crédito: Reprodução/Instagram @mangalocafebar

  • TERO BRASA E VINHO - Cozinha contemporânea e parrilla. De sábado a terça, das 11h30 às 23h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @terobrasaevinho. 
  • SEU QUINTO BOTEQUIM - Cozinha brasileira. De sábado a terça, das 16h às 23h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @seuquinto. 
  • O QUINTAL PARRILLA BAR - Bar de parrilla. De sábado a terça, das 11h às 23h30. Bairro. Praia do Canto. Mais informações: @oquintalparrillabar. 
  • DIVINO BOTEQUIM - Cozinha brasileira. Sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 12h às 17h; segunda fechado; terça, das 18h à meia-noite. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @divinobotequimes. 
  • CLERICOT CAFÉ - Cafeteria e bistrô. De sábado a terça, das 7h às 20h, com música ao vivo das 15h às 19h (522/sábado; Débora Fassarella/domingo; Luiza Dutra/segunda; Som de Fogueira/terça). Bairro: Enseada do Suá (Orla da Curva da Jurema). Mais informações: @clericotcafe.    
Seu Quinto Botequim, na Praia do Canto, Vitória
Ambiente interno do Seu Quinto Botequim, em Vitória Crédito: Ciro Trigo

  • EMPÓRIO BOHEMIO - Cozinha brasileira e churrasco. Sábado, das 9h às 23h; domingo e segunda, das 9h às 17h; terça, das 9h às 23h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @emporiobohemio.  
  • CHURRASCARIA MINUANO - Churrasco. Sábado e domingo, das 11h às 16h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @minuano.churrascaria. 
  • MERCEARIA BELMIRO - Cozinha mineira. De sábado a terça, das 10h às 16h. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @belmiromercearia.   
  • LA DOLINA - Cozinha argentina e parrilla. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 18h às 22h; segunda e terça, das 18h às 23h. Bairro: República. Mais informações: @ladolina.  
  • EL GITANO - Cozinha contemporânea. Sábado, das 8h às 23h; domingo, das 8h às 17h; segunda e terça, das 8h às 20h. Bairro: Enseada do Suá (Orla da Curva da Jurema). Mais informações: @elgitanorestaurante.  
Churrasco do Empório Bohemio, em Vitória
Churrasco é uma das opções no menu do Empório Bohemio, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @emporiobohemio

  • SFIHERIA - Cozinha árabe. De sábado a terça, das 17h às 23h30. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @sfiheria.
  • SUSHI RÃO VITÓRIA - Delivery de comida japonesa. De sábado a terça, das 10h45 às 23h45. Mais informações: @deliverysushirao. 
  • SALSA SELF-SERVICE - Bufê self-service variado com comida japonesa. De sábado a terça, das 11h às 14h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @salsaselfservice.  
  • RESTAURANTE CHICO BENTO - Bufê self-service variado com churrasco. De sábado a terça, das 10h40 às 15h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @chicobentojpenha.  
  • DAJU BISTRÔ - Cozinha brasileira. Sábado e domingo, das 11h às 15h. Segunda e terça fechado. Bairro: Mata da Praia. Mais informações: @dajubistro.  
Pratos do restaurante e lanchonete Sfiheria, em Vitória
Comida árabe da Sfiheria, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @sfiheria

  • JOHNNY ROCKETS - Hambúrguer. De sábado a terça, das 11h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @johnnyrocketsvitoria.  
  • COCO BAMBU VITÓRIA - Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h30 às 22h30. Bairro: Praia do Canto. Mais informações: @cocobambues.  
  • CHEF FANTONI JARDIM CAMBURI - Pizza. De sábado a terça, das 17h30 às 22h30. Bairro: Jardim Camburi. Mais informações: @cheffantoni. 
  • BRAZIL POTATO - Batata recheada. De sábado a terça, das 10h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @brazilpotato.vitoria. 
  • PITORESCO GASTROBAR - Frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 18h. Bairro: Jesus de Nazareth. Mais informações: @pitorescogastrobar.
Camarão Coco Brasil do restaurante Coco Bambu
Camarão Coco Brasil: clássico do Coco Bambu, com unidades em Vitória e Vila Velha Crédito: Coco Bambu/Divulgação

  • RESTAURANTE SÃO PEDRO - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Praia do Suá. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.  
  • PICANHA NA BRASA - Churrasco à la carte e bufê self-service. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 11h às 17h; segunda e terça, das 17h às 23h. Bairro: Jardim da Penha. Mais informações: @picanhanabrasa.es.
  • FRANGOLÂNDIA - Frango frito. De sábado a terça. Vitória: Jardim Camburi, das 11h às 23h; Bento Ferreira, das 11h às 22h; Maruípe, das 11h às 22h. Vila Velha: Praia da Costa, das 11h às 22h. Serra: Laranjeiras, das 11h às 23h; Serra Sede, das 17h às 23h. Mais informações: @frangolandiafranquias. 
  • CAVENDISH BURGER E RESTAURANTE - Hambúrguer e cozinha brasileira. De sábado a terça, das 10h às 23h. Casa Park Food Park, Mata da Praia. Mais informações: @cavendishburger.
  • RESTAURANTE DO BIGODE - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 18h. Bairro: Jesus de Nazareth. Mais informações: @restaurantedobigode. 
Moqueca servida no restaurante São Pedro, em Vitória
Moqueca do restaurante São Pedro, aberto desde 1952 em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Vila Velha

  • CARANGUEJO DO ASSIS - Frutos do mar. De sábado a terça, das 12h às 23h. Bairro: Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis.  
  • COFFEETOWN CASTANHEIRAS - Cafeteria. De sábado a terça, das 8h30 às 20h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @coffeetowncastanheiras. 
  • DELIRA RESTAURANTE & PIZZARIA - Pizzas e cozinha variada. De sábado a terça, das 11h às 23h30. Bairro: Centro. Mais informações: @restaurantedelira.   
  • CAVENDISH BURGER E RESTAURANTE - Hambúrguer e cozinha brasileira. De sábado a terça, das 10h às 23h. Blu Food Park, Praia da Costa. Mais informações: @cavendishburger.  
Combo de caranguejos do Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Caranguejo é o carro-chefe do Caranguejo do Assis, em Vila Velha Crédito: Bruno Coelho

  • MANA POKE - Pokeria. De sábado a terça, das 11h30 às 22h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @manapoke.es.  
  • LA DOLINA - Cozinha argentina e parrilla. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 18h às 22h; segunda e terça, das 18h às 23h. Bairro: Praia da Costa. Mais informações: @ladolina.
  • COCO BAMBU VILA VELHA - Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h30 às 22h30. Shopping Praia da Costa, Praia da Costa. Mais informações: @cocobambues.
  • NONA LÚ - Bufê self-service variado. De sábado a terça, das 11h às 14h. Bairro: Itapuã. Mais informações: @nonalurestaurantes. 
  • DON AGUILAR - Cozinha variada e parrilla. Sábado, domingo e segunda, das 12h às 23h; terça, das 12h às 17h. Bairro: Parque das Castanheiras/Praia da Costa. Mais informações: @restaurantedonaguilar.  
Poke da Mana Poke
Poke: prato havaiano é a especialidade do Mana Poke Crédito: Reprodução/Instagram @manapoke.es

Serra

  • CATUÁ RESTAURANTE - Moqueca e frutos do mar. De sábado a segunda, das 10h às 23h (música ao vivo às 19h); terça, das 10h às 18h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @catuarestaurante.   
  • EMPÓRIO DO CARANGUEJO - Caranguejo, moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Manguinhos. Mais informações: @emporiodocaranguejo.
  • SARGO RESTAURANTE - Frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 16h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @sargorestaurante.  
  • RECANTO MIRAMAR - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 15h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @recantomiramar. 
Lagostas do Catuá Restaurante, em Jacaraípe
Lagosta é um dos pratos mais elogiados no Catuá, na Serra Crédito: Acervo/Catuá

  • PICANHA NA BRASA - Churrasco à la carte e bufê self-service. Sábado, das 12h às 23h; domingo, das 11h às 17h; segunda e terça, das 17h às 23h. Bairro: Porto Canoa. Mais informações: @picanhanabrasa.es.    
  • SÍTIO OURO VELHO - Estância de agroturismo com restaurante de cozinha rural. De sábado a terça, das 10h às 16h. Bairro: Pitanga. Mais informações: @sitioourovelho.   
  • BERRO DÁGUA - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 10h às 18h. Bairro: Jacaraípe. Mais informações: @restauranteberrodagua. 

Anchieta

  • PIRÁ COZINHA DE ORIGEM - Frutos do mar na brasa. De sábado a terça, das 12h às 22h. Bairro: Porto de Cima (mercado de peixe). Mais informações: @opiracozinha.
  • SOLAR DA PRAIA - Cozinha brasileira e frutos do mar. De sábado a terça, beach bar a partir das 10h e restaurante das 12h às 23h. Praia da Areia Preta, Iriri. Mais informações: @solardapraiairiri. 

Guarapari

  • NOSSO BISTRÔ - Moqueca e frutos do mar. Sábado, das 11h às 22h; de domingo a terça, das 11h às 17h. Bairro: Setiba. Mais informações: @nossobistrosetiba. 
  • KIBE LANCHES - Cozinha árabe. De sábado a terça, das 12h às 15h e das 18h à 1h. Bairro: Centro. Mais informações: @kibe_lanches.
  • RESTAURANTE BOQUEIRÃO - Moqueca e frutos do mar. De sábado a terça, das 11h às 18h. Bairro: Meaípe. Mais informações: @boqueiraooficial.  
Arroz com lentilha do restaurante Kibe Lanches, em Guarapari
Arroz com lentilha: clássico árabe no cardápio do Kibe Lanches, em Guarapari Crédito: Acervo/Kibe Lanches

São Mateus

  • TATÁ COZINHA DE ORIGEM - Cozinha contemporânea. Sábado e terça, das 19h às 23h. Domingo e segunda fechado. Bairro: São Benedito. Mais informações: @tatacozinhadeorigem.  
  • PETISCOS & CIA - Chope e petiscos. De sábado a terça, a partir das 18h. Balneário de Guriri. Mais informações: @petiscoseciailha.  
Entrada do Tatá Cozinha de Origem
Camarões na brasa e crocante de alho negro do Tatá, em São Mateus  Crédito: Acervo/Tatá

Cariacica

  • KIBRAZÃO PIZZA & GRILL - Pizza e cardápio variado. De sábado a terça, das 18h30 às 23h15. Bairro: Campo Grande. Mais informações: @kibrazao. 
  • GRAND DUKE CAFÉ - Cafeteria. De sábado a terça, das 13h às 19h30. Bairro: Vera Cruz. Mais informações: @grand.dukecafe. 
  • JOHNNY ROCKETS - Hambúrguer. De sábado a terça, das 11h às 22h. Shopping Moxuara, São Francisco. Mais informações: @johnnyrocketsvitoria.

Colatina

  • CARAÍVA BEACH BAR - Petiscos e drinques. De sábado a terça, das 17h à meia-noite. Avenida Beira-rio, nova área de eventos. Mais informações: @caraivabar_.
  • JEITINHO BRASILEIRO - Churrasco e comida regional. Sábado, segunda e terça, das 17h30 à meia-noite. Domingo, das 11h às 15h. Bairro: Castelo Branco. Mais informações: @jeitinhobrasileiro.colatina. 

